Юний дачник на Харківщині виявився агентом ФСБ, він проведе у тюрмі 15 років

Вирок отримав російський агент, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Слідство довело, що 21-річний чоловік шпигував за локаціями Сил оборони, які захищають обласний центр.

За даними СБУ, фігуранта ФСБ завербувала через телеграм-канали, де він публікував антиукраїнські коментарі.

«Під виглядом поїздок на дачу поблизу передової, фігурант відслідковував позиції артилерії та радіолокаційних комплексів ППО, які захищають місто. Одночасно він шукав на місцевості сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військ, щоб передати відповідні координати», – зазначили правоохоронці.

Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» у січні, коли він проводив дорозвідку поблизу Харкова.

Чоловіка визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Йому призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

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