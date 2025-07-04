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Юный дачник на Харьковщине оказался агентом ФСБ, он проведет в тюрьме 15 лет

Общество 16:44   04.07.2025
Виктория Яковенко
Юный дачник на Харьковщине оказался агентом ФСБ, он проведет в тюрьме 15 лет Фото: Владислав Абдула

Приговор получил российский агент, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Следствие доказало, что 21-летний мужчина шпионил за локациями Сил обороны, защищающими областной центр.

По данным СБУ, фигуранта ФСБ завербовала через Telegram-каналы, где он публиковал антиукраинские комментарии.

«Под видом поездок на дачу вблизи передовой фигурант отслеживал позиции артиллерии и радиолокационных комплексов ПВО, защищающих город. В то же время он искал на местности следы танковых гусениц и колесной бронетехники украинских войск, чтобы передать соответствующие координаты», — отметили правоохранители.

Правоохранители задержали мужчину «на горячем» в январе, когда он проводил разведку вблизи Харькова.

агента ФСБ посадили в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
агента ФСБ посадили в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
агента ФСБ посадили в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчину признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 16:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил российский агент, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".