Юный дачник на Харьковщине оказался агентом ФСБ, он проведет в тюрьме 15 лет
Приговор получил российский агент, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Следствие доказало, что 21-летний мужчина шпионил за локациями Сил обороны, защищающими областной центр.
По данным СБУ, фигуранта ФСБ завербовала через Telegram-каналы, где он публиковал антиукраинские комментарии.
«Под видом поездок на дачу вблизи передовой фигурант отслеживал позиции артиллерии и радиолокационных комплексов ПВО, защищающих город. В то же время он искал на местности следы танковых гусениц и колесной бронетехники украинских войск, чтобы передать соответствующие координаты», — отметили правоохранители.
Правоохранители задержали мужчину «на горячем» в январе, когда он проводил разведку вблизи Харькова.
Мужчину признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агент ФСБ, новости Харькова, приговор, СБУ, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 16:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил российский агент, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".