Зеленский лишил митрополита УПЦ МП Онуфрия гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 2 июля соответствующий указ, сообщает СБУ.

СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Об этом он не сообщил органам власти Украины, но дальше пользовался статусом гражданина Украины.

Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал обретению канонической независимости Украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины, сообщает СБУ. Несмотря на полномасштабное вторжение, Онуфрий поддерживает политику РПЦ и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла (Гундяева).

Именно Гундяев благословил вооруженную агрессию РФ, оправдывает и подстрекает к геноциду украинского народа.