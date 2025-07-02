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Зеленский лишил митрополита УПЦ МП Онуфрия гражданства Украины

Общество 18:07   02.07.2025
Оксана Якушко
Зеленский лишил митрополита УПЦ МП Онуфрия гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 2 июля соответствующий указ, сообщает СБУ.

СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Об этом он не сообщил органам власти Украины, но дальше пользовался статусом гражданина Украины.

Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал обретению канонической независимости Украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины, сообщает СБУ. Несмотря на полномасштабное вторжение, Онуфрий поддерживает политику РПЦ и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла (Гундяева).

Именно Гундяев благословил вооруженную агрессию РФ, оправдывает и подстрекает к геноциду украинского народа.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 18:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 2 июля соответствующий указ, сообщает СБУ.".