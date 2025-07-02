Опасно будет в Харькове и области сегодня, 2 июля, вечером и ночью

О непогоде, грозе и урагане 2 июля предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«В Харькове до конца суток прогнозируют сильные порывы ветра до 15 – 20 м/с, ожидают грозу 🌩️. В Харьковской области до конца суток также ожидают сильные порывы ветра до 15 — 20 м/с, гроза 🌩️(I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в сообщении метеорологов.

Непогода может усложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.