Опасно будет в Харькове и области сегодня, 2 июля, вечером и ночью
Фото: Василий Голосный
О непогоде, грозе и урагане 2 июля предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«В Харькове до конца суток прогнозируют сильные порывы ветра до 15 – 20 м/с, ожидают грозу 🌩️. В Харьковской области до конца суток также ожидают сильные порывы ветра до 15 — 20 м/с, гроза 🌩️(I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в сообщении метеорологов.
Непогода может усложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, гроза, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 17:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О непогоде, грозе и урагане 2 июля предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".