Небезпечно буде у Харкові та області сьогодні, 2 липня, ввечері та вночі

Про негоду, грозу та ураган 2 липня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«У Харкові до кінця доби прогнозують сильні пориви вітру до 15 – 20 м/с, очікують грозу 🌩️. У Харківській області до кінця доби також очікують сильні пориви вітру до 15 – 20 м/с, гроза 🌩️(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться у повідомленні метеорологів.

Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.