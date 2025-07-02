Небезпечно буде у Харкові та області сьогодні, 2 липня, ввечері та вночі
Про негоду, грозу та ураган 2 липня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«У Харкові до кінця доби прогнозують сильні пориви вітру до 15 – 20 м/с, очікують грозу 🌩️. У Харківській області до кінця доби також очікують сильні пориви вітру до 15 – 20 м/с, гроза 🌩️(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться у повідомленні метеорологів.
Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 17:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про негоду, грозу та ураган 2 липня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".