Офіційно: у прокуратурі Харківщини – новий начальник, які його досягнення

Призначення Аміла Омарова на посаду керівника Харківської облпрокуратури підтвердили у пресслужбі відомства.

Там зазначили, що Омаров останні дев’ять років обіймав керівні посади в органах прокуратури, зокрема з 2021 року очолював Шевченківську окружну прокуратуру Харкова.

“Під час роботи керівником окружної прокуратури в фокусі прокурора перебували резонансні та соціально чутливі кримінальні провадження, серед яких — викриття фактів корупції та заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану; розслідування особливо тяжких злочинів проти статевої свободи щодо малолітніх; системна робота у сфері захисту державних інтересів, результатом якої стало попередження розкрадання понад 300 млн грн бюджетних коштів, повернення земель оборони вартістю понад 22 млрд грн, понад 500 зареєстрованих кримінальних проваджень та зібраних доказів щодо збройної агресії РФ проти України та вчинених РФ воєнних злочинів“, – поінформували у пресслужбі.

Тому, наголосили у відомстві, Омаров має достатній стаж та досвід для зайняття керівної посади в обласній прокуратурі.

“Кандидатура призначалася виключно з урахуванням професійних якостей, досвіду та відповідності законодавчим критеріям – після відповідної рекомендації Ради прокурорів України“, – додали у пресслужбі.

Про те, що керівником Харківської обласної прокуратури має стати Аміл Омаров сьогодні, 1 липня, повідомив проєкт «Схеми». Як підтвердження видання опублікувало наказ генпрокурора України Руслана Кравченка від 30 червня. У ньому наголошується, що підставами для призначення Омарова є заява від нього самого та рекомендація Ради прокурорів України від 30.06.2025. Омарова призначено на посаду керівника облпрокуратури з 2 липня терміном на п’ять років.

Як пишуть «Схеми», Омаров нещодавно серед інших виборював крісло директора Бюро економічної безпеки, проте не переміг у конкурсі. Журналісти звернули увагу , що у своїй науковій роботі, опублікованій у 2017 році, він вісім разів згадав прізвище Олега Татарова та окремий блок присвятив РФ.

Також нагадаємо, 25 жовтня 2024 року п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї із спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення. Серед них був начальник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Його обов’язки виконує заступник Володимир Лимар.

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