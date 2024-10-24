17 прокурорів у Харківській області отримали інвалідність до 2022 року
Усього зараз працює 471 обвинувач у Харківській обласній прокуратурі та у 14 окружних прокуратурах.
Не 23, як повідомили раніше, а 22 прокурори з інвалідністю – це 4,6% від загальної кількості працюючих прокурорів, наголосили у Харківській обласній прокуратурі . 17 прокурорів отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення РФ. ІІ групу інвалідності має лише 6 прокурорів, з них троє мають інвалідність з дитинства.
Серед інших підстав отримання інвалідності — онкологічні захворювання, ураження опорно-рухової системи, втрата ока, а також травми, повʼязані зі захистом Батьківщини.
Щоб підтвердити статус інвалідності, обвинувачувачі готові пройти повторні обстеження, заявили в Харківській обласній прокуратурі, і підкреслили, що у керівника та його заступників немає інвалідностей будь-яких груп.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: обвинитель, прокурор, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 19:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього зараз працює 471 обвинувач у Харківській обласній прокуратурі та у 14 окружних прокуратурах.".