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17 прокурорів у Харківській області отримали інвалідність до 2022 року

Суспільство 19:32   24.10.2024
Оксана Якушко
17 прокурорів у Харківській області отримали інвалідність до 2022 року Фото: Харківська обласна прокуратура

Усього зараз працює 471 обвинувач у Харківській обласній прокуратурі та у 14 окружних прокуратурах.

Не 23, як повідомили раніше, а 22 прокурори з інвалідністю – це 4,6% від загальної кількості працюючих прокурорів, наголосили у Харківській обласній прокуратурі . 17 прокурорів отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення РФ. ІІ групу інвалідності має лише 6 прокурорів, з них троє мають інвалідність з дитинства.

Серед інших підстав отримання інвалідності — онкологічні захворювання, ураження опорно-рухової системи, втрата ока, а також травми, повʼязані зі захистом Батьківщини.

Щоб підтвердити статус інвалідності, обвинувачувачі готові пройти повторні обстеження, заявили в Харківській обласній прокуратурі, і підкреслили, що у керівника та його заступників немає інвалідностей будь-яких груп.

Читайте також: 23 прокурори мають інвалідність на Харківщині: результати розслідування

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 19:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього зараз працює 471 обвинувач у Харківській обласній прокуратурі та у 14 окружних прокуратурах.".