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23 прокурори мають інвалідність на Харківщині: результати розслідування

Суспільство 14:21   24.10.2024
Вікторія Яковенко
23 прокурори мають інвалідність на Харківщині: результати розслідування Фото: Офіс Генерального прокурора України

В Офісі Генерального прокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань правоохоронців під час отримання груп інвалідності. Попередні висновки вже оприлюднені.

Згідно з результатами, станом на 23 жовтня у Харківській обласній прокуратурі працює 470 осіб, серед них — 23 особи (4,9%) мають інвалідність. Здебільшого — чоловіки, зокрема – 73,9%.

Для порівняння — на Черкащині 60 прокурорів мають статус особи з інвалідністю. Це 27,4% від загальної кількості працюючих. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення, зазначили в Офісі Генпрокурора.

В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. Ці дві області, попередньо, мають найвищий відсоток прокурорів з інвалідністю.

«У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах — від 5 до 10%. По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

прокуроры-пенсионеры
Фото: Офіс Генерального прокурора України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Офісі Генерального прокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань правоохоронців під час отримання груп інвалідності. Попередні висновки вже оприлюднені.".