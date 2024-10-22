Live
  • Вт 22.10.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.81

Усі зами керівника Харківської облпрокуратури вже з пенсією. Триває перевірка

Україна 11:03   22.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Усі зами керівника Харківської облпрокуратури вже з пенсією. Триває перевірка Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі в Харківській облпрокуратурі триває службова перевірка щодо наявності у прокурорів інвалідності. Також з’ясовують, чи отримують вони на основі цього пенсії.

Такі службові перевірки у прокуратурах зараз відбуваються у всіх регіонах України. Вони почалися після інформації про те, що в Хмельницькій області пенсії по інвалідності отримує 61 прокурор із 225. При цьому, 80% з них оформили інвалідність вже після початку повномасштабної війни, уточнили в Офісі Генерального прокурора України.

Своєю чергою прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко заявив, що всі заступники керівника Харківської облпрокуратури вже отримують пенсії за вислугу років. За його даними, інвалідностей будь-яких груп вони не мають.

У керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова та його заступників немає інвалідностей будь-яких груп. Усі вони отримують пенсію за вислугою років, що передбачено законом. Також повідомляю, що наказом Генерального прокурора Андрія Костіна ініційовано проведення службового розслідування та збір інформації по всім областям України щодо наявності інвалідностей у прокурорів усіх рівнів“, – написав Чубенко.

Загалом у прокуратурах Харківщини працює 471 прокурор, кожного з них мають перевірити на наявність пенсій та оформлених інвалідностей. Щойно отримають усю необхідну інформацію – її відправлять до Офісу Генерального прокурора, додав Чубенко.

Читайте також: У мера Харкова Терехова – новий заступник – мерія

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Росіяни зруйнували будинок українців і оселилися в ньому. СОУ знищили ворога
Росіяни зруйнували будинок українців і оселилися в ньому. СОУ знищили ворога
22.10.2024, 11:17
Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу
Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу
22.10.2024, 08:24
Фронт завмер, РФ не змогла просунутися – ISW про ситуацію на Харківщині
Фронт завмер, РФ не змогла просунутися – ISW про ситуацію на Харківщині
22.10.2024, 07:30
Вночі росіяни обстріляли Куп’янський район, є постраждалий – Синєгубов
Вночі росіяни обстріляли Куп’янський район, є постраждалий – Синєгубов
22.10.2024, 08:37
Усі зами керівника Харківської облпрокуратури вже з пенсією. Триває перевірка
Усі зами керівника Харківської облпрокуратури вже з пенсією. Триває перевірка
22.10.2024, 11:03
Новини Харкова – головне за 22.10: пожежа через пічку у квартирі, обстріли
Новини Харкова – головне за 22.10: пожежа через пічку у квартирі, обстріли
22.10.2024, 11:45

Новини за темою:

22:03
Майже 2700 людей загинули через агресію РФ на Харківщині – Фільчаков
17:38
ФАБ-500 поцілила по 9-поверхівці у Харкові, росіяни атакували 3 літаками
20:07
На Харків скинули ФАБ-250: Фільчаков повідомив деталі й показав уламки (відео)
21:32
Знов генерал із Чугуєва: Фільчаков назвав відповідального за удар по Епіцентру
18:51
Росіяни вперше вдарили ФАБ-500 по Харкову – Фільчаков (відео)

Ви читали новину: «Усі зами керівника Харківської облпрокуратури вже з пенсією. Триває перевірка»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 11:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в Харківській облпрокуратурі триває службова перевірка щодо наявності у прокурорів інвалідності. Також з’ясовують, чи отримують вони на основі цього пенсії.".