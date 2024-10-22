Усі зами керівника Харківської облпрокуратури вже з пенсією. Триває перевірка

Наразі в Харківській облпрокуратурі триває службова перевірка щодо наявності у прокурорів інвалідності. Також з’ясовують, чи отримують вони на основі цього пенсії.

Такі службові перевірки у прокуратурах зараз відбуваються у всіх регіонах України. Вони почалися після інформації про те, що в Хмельницькій області пенсії по інвалідності отримує 61 прокурор із 225. При цьому, 80% з них оформили інвалідність вже після початку повномасштабної війни, уточнили в Офісі Генерального прокурора України.

Своєю чергою прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко заявив, що всі заступники керівника Харківської облпрокуратури вже отримують пенсії за вислугу років. За його даними, інвалідностей будь-яких груп вони не мають.

“У керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова та його заступників немає інвалідностей будь-яких груп. Усі вони отримують пенсію за вислугою років, що передбачено законом. Також повідомляю, що наказом Генерального прокурора Андрія Костіна ініційовано проведення службового розслідування та збір інформації по всім областям України щодо наявності інвалідностей у прокурорів усіх рівнів“, – написав Чубенко.

Загалом у прокуратурах Харківщини працює 471 прокурор, кожного з них мають перевірити на наявність пенсій та оформлених інвалідностей. Щойно отримають усю необхідну інформацію – її відправлять до Офісу Генерального прокурора, додав Чубенко.