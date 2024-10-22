Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка

На данный момент в Харьковской облпрокуратуре идет служебная проверка насчет наличия у прокуроров инвалидности. Также выясняют, получают ли они на основе этого пенсии.

Такие служебные проверки в прокуратурах сейчас проходят во всех регионах Украины. Они начались после появившейся информации о том, что в Хмельницкой области пенсии по инвалидности получает 61 прокурор из 225. При этом, 80% из них оформили инвалидность уже после начала полномасштабной войны, уточнили в Офисе Генерального прокурора Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все заместители руководителя Харьковской облпрокуратуры уже получают пенсии по выслуге лет. По его данным, инвалидностей каких-либо групп у них нет.

«У руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова и его заместителей нет инвалидностей каких-либо групп. Все они получают пенсию по выслуге лет, что предусмотрено законом. Также сообщаю, что приказом Генерального прокурора Андрея Костина инициировано проведение служебного расследования и сбор информации по всем областям Украины о наличии инвалидностей у прокуроров всех уровней», – написал Чубенко.

Всего в прокуратурах Харьковщины работает 471 прокурор, каждого из них должны проверить на наличие пенсий и оформленных инвалидностей. Как только получат всю необходимую информацию – ее отправят в Офис Генерального прокурора, добавил Чубенко.