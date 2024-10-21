У мэра Харькова Терехова – новый заместитель – мэрия
Фото: Харьковский горсовет
Депутаты Харьковского городского совета утвердили Игоря Резника на должность заместителя городского головы по обеспечению жизнедеятельности города.
Соответствующее решение приняли 21 октября на внеочередной сессии горсовета. «За» проголосовали 64 депутата, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Раньше Игорь Резник был заместителем городского головы – директором Департамента контроля. Утвержденным решением теперь эту должность будет занимать Виталий Панов», — отметили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского городского совета утвердили Игоря Резника на должность заместителя городского головы по обеспечению жизнедеятельности города.".