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В Харьковском горсовете – новый депутат: что известно

Общество 12:26   30.10.2024
Виктория Яковенко
В Харьковском горсовете – новый депутат: что известно Фото: Facebook Аллы Бобейко

Новым депутатом Харьковского городского совета от фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков» стала Алла Бобейко.

Соответствующее постановление озвучил сегодня, 30 октября, горизбирком на внеочередной сессии Харьковского городского совета, передает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что Бобейко введена в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению, гласности и депутатской деятельности.

Алла Бобейко – главный врач КНП «Городская клиническая больница №13» ХГС. Так подписана новая депутат в Facebook.

В мэрии напомнили, что ранее Валентина Бондарь досрочно сложила депутатские полномочия по своему личному заявлению.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 12:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым депутатом Харьковского городского совета от фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков» стала Алла Бобейко.".