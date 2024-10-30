В Харьковском горсовете – новый депутат: что известно

Новым депутатом Харьковского городского совета от фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков» стала Алла Бобейко.

Соответствующее постановление озвучил сегодня, 30 октября, горизбирком на внеочередной сессии Харьковского городского совета, передает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что Бобейко введена в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению, гласности и депутатской деятельности.

Алла Бобейко – главный врач КНП «Городская клиническая больница №13» ХГС. Так подписана новая депутат в Facebook.

В мэрии напомнили, что ранее Валентина Бондарь досрочно сложила депутатские полномочия по своему личному заявлению.