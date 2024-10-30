В Харьковском горсовете – новый депутат: что известно
Фото: Facebook Аллы Бобейко
Новым депутатом Харьковского городского совета от фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков» стала Алла Бобейко.
Соответствующее постановление озвучил сегодня, 30 октября, горизбирком на внеочередной сессии Харьковского городского совета, передает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что Бобейко введена в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению, гласности и депутатской деятельности.
Алла Бобейко – главный врач КНП «Городская клиническая больница №13» ХГС. Так подписана новая депутат в Facebook.
В мэрии напомнили, что ранее Валентина Бондарь досрочно сложила депутатские полномочия по своему личному заявлению.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым депутатом Харьковского городского совета от фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков» стала Алла Бобейко.".