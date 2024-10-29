Горсовет Харькова собирают на внеочередную сессию: зачем такая срочность
Завтра, 30 октября, пройдет 32-я внеочередная сессия Харьковского горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов. Горсовет уже собирался неделю назад.
Заседание горсовета состоится в онлайн-режиме. Начнется в 10:00, сказано в распоряжении. Мэрия опубликовала проект повестки дня сессии. В нем — четыре вопроса и разное. Ключевые вопросы — процедурные. Они связаны с получением Харьковом гранта и кредита от ЕБРР. Ранее мэр города заявлял, что это крайне важная поддержка. Средства получат коммунальные предприятия, в том числе на обеспечение энергетической безопасности — ввиду начавшегося отопительного сезона это объясняет скорость, с которой принимают все необходимые решения.
Первую часть необходимых решений для получения денег ЕБРР Харьковский горсовет принял во время предыдущей внеочередной сессии — 21 октября. 23 октября Харьков подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. Контракт предусматривает 25 миллионов кредитных ресурсов и 10 миллионов евро безвозвратного гранта.
«Эти средства — инвестиция в будущее Харькова, для того, чтобы даже во время войны жизнь здесь продолжалась. Мы направляем их на поддержку работы профильных предприятий, обеспечивающих поставки коммунальных услуг в домах харьковчан, и, главное, на завершение строительства децентрализованных систем тепло-, водо- и энергоснабжения. Это, в итоге, позволит значительно снизить уязвимость критической инфраструктуры к вражеским атакам, чтобы сделать город более энергозащищенным и сохранить повышение тарифов для населения», — прокомментировал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 30 октября, пройдет 32-я внеочередная сессия Харьковского горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов. Горсовет уже собирался неделю назад".