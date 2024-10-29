Live
  • Вт 29.10.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.7

Горсовет Харькова собирают на внеочередную сессию: зачем такая срочность

Политика 10:15   29.10.2024
Оксана Горун
Горсовет Харькова собирают на внеочередную сессию: зачем такая срочность Фото: Василий Голосный

Завтра, 30 октября, пройдет 32-я внеочередная сессия Харьковского горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов. Горсовет уже собирался неделю назад.

 Заседание горсовета состоится в онлайн-режиме. Начнется в 10:00, сказано в распоряжении. Мэрия опубликовала проект повестки дня сессии. В нем — четыре вопроса и разное. Ключевые вопросы — процедурные. Они связаны с получением Харьковом гранта и кредита от ЕБРР. Ранее мэр города заявлял, что это крайне важная поддержка. Средства получат коммунальные предприятия, в том числе на обеспечение энергетической безопасности — ввиду начавшегося отопительного сезона это объясняет скорость, с которой принимают все необходимые решения.

 

Первую часть необходимых решений для получения денег ЕБРР Харьковский горсовет принял во время предыдущей внеочередной сессии — 21 октября. 23 октября Харьков подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. Контракт предусматривает 25 миллионов кредитных ресурсов и 10 миллионов евро безвозвратного гранта.

«Эти средства — инвестиция в будущее Харькова, для того, чтобы даже во время войны жизнь здесь продолжалась. Мы направляем их на поддержку работы профильных предприятий, обеспечивающих поставки коммунальных услуг в домах харьковчан, и, главное, на завершение строительства децентрализованных систем тепло-, водо- и энергоснабжения. Это, в итоге, позволит значительно снизить уязвимость критической инфраструктуры к вражеским атакам, чтобы сделать город более энергозащищенным и сохранить повышение тарифов для населения», — прокомментировал Терехов.

Читайте также: Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова – главное за 29.10: удар ночью, предупреждение мэра, погибшие
Новости Харькова – главное за 29.10: удар ночью, предупреждение мэра, погибшие
29.10.2024, 10:16
Разгром в частном секторе Харькова: видео последствий удара ФАБ-500 с высоты
Разгром в частном секторе Харькова: видео последствий удара ФАБ-500 с высоты
29.10.2024, 09:49
Терехов: «раньше они не долетали до города». Чем бьет РФ по Харькову
Терехов: «раньше они не долетали до города». Чем бьет РФ по Харькову
29.10.2024, 09:44
Коп пострадал во время обстрела Госпрома. Вид разрушенного здания с высоты
Коп пострадал во время обстрела Госпрома. Вид разрушенного здания с высоты
29.10.2024, 07:56
«Он действительно очень пострадал». Терехов о «прилете» по Госпрому
«Он действительно очень пострадал». Терехов о «прилете» по Госпрому
29.10.2024, 10:02
Последствия прямого попадания по Госпрому в Харькове показал Синегубов (фото)
Последствия прямого попадания по Госпрому в Харькове показал Синегубов (фото)
28.10.2024, 23:16

Новости по теме:

17:26
€25 млн кредита на децентрализацию энергетики взял Харьков в ЕБРР – Терехов
09:08
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
09:30
Миллионы евро, чтобы пережить зиму: Терехов рассказал, кто помогает Харькову
16:42
ЕБРР продолжает инвестировать в Харьков
10:25
В июле в Харьков поступят 27 новых троллейбусов, приобретенных на средства ЕБРР

Вы читали новость: «Горсовет Харькова собирают на внеочередную сессию: зачем такая срочность»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 30 октября, пройдет 32-я внеочередная сессия Харьковского горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов. Горсовет уже собирался неделю назад".