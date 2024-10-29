Міськраду Харкова збирають на позачергову сесію: навіщо така терміновість

Завтра, 30 жовтня, відбудеться 32-га позачергова сесія Харківської міськради. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов. Міськраду вже збирали тиждень тому.

Засідання міськради відбудеться в онлайн-режимі. Почнеться о 10:00, йдеться у розпорядженні. Мерія опублікувала проєкт порядку денного сесії. У ньому – чотири питання та різне. Ключові питання – процедурні. Вони пов’язані з отриманням Харковом гранту та кредиту від ЄБРР. Раніше мер міста заявляв, що це дуже важлива підтримка. Кошти отримають комунальні підприємства, у тому числі на забезпечення енергетичної безпеки – оскільки опалювальний сезон уже розпочався, це пояснює швидкість, з якою приймають усі необхідні рішення.

Першу частину рішень для отримання грошей ЄБРР Харківська міськрада ухвалила під час попередньої позачергової сесії – 21 жовтня. 23 жовтня Харків підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. Контракт передбачає 25 мільйонів кредитних ресурсів та 10 мільйонів євро безповоротного гранту.

“Ці кошти — інвестиція в майбутнє Харкова, у тому, щоб навіть під час війни життя тут продовжувалося. Ми спрямовуємо їх на підтримку роботи профільних підприємств, які забезпечують постачання комунальних послуг у будинках харківʼян, та, головніше, — на завершення будівництва децентралізованих систем тепло-, водо- та енергопостачання. Це, у підсумку, дозволить значно зменшити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, щоб зробити місто більш енергозахищеним та зберегти підвищення тарифів для населення”, – прокоментував Терехов.