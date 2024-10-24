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€25 млн від ЄБРР: Терехов розповів, на що витратять, чи зможуть віддати кредит

Суспільство 09:40   24.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
€25 млн від ЄБРР: Терехов розповів, на що витратять, чи зможуть віддати кредит Screenshot

Підписану угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку прокоментував мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Для нас це – дуже важлива підтримка, ми працювали, моя команда працювала спільно з урядовою командою і спільно з фінансовими інституціями для того, щоб залучити ці кошти, перш за все. Хочу сказати, що це – довіра до нашого міста з боку ЄБРР. І для нас це дуже важливо. Ми залучили кошти в розмірі 25 мільйонів євро. Під дуже низьку відсоткову ставку. Крім цього, нам надали грант. Цей грант надали США під гарантії Іспанії. Це – 10 мільйонів євро і цей грант дуже важливий, бо для нас це кошти, які ми будемо направляти на наші комунальні підприємства. А вільні кошти, які будуть, ми виділимо на створення енергетичної безпеки всього міста”, – сказав Терехов.

На питання ведучої про те, чи є у міському бюджеті кошти на виплату кредиту, Терехов відповів, що укладаючи угоду, розрахували свої фінансові можливості та готові повертати обумовлені суми.

Читайте також: €25 млн кредиту на децентралізацію енергетики взяв Харків у ЄБРР – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підписану угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку прокоментував мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.".