€25 млн від ЄБРР: Терехов розповів, на що витратять, чи зможуть віддати кредит

Підписану угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку прокоментував мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Для нас це – дуже важлива підтримка, ми працювали, моя команда працювала спільно з урядовою командою і спільно з фінансовими інституціями для того, щоб залучити ці кошти, перш за все. Хочу сказати, що це – довіра до нашого міста з боку ЄБРР. І для нас це дуже важливо. Ми залучили кошти в розмірі 25 мільйонів євро. Під дуже низьку відсоткову ставку. Крім цього, нам надали грант. Цей грант надали США під гарантії Іспанії. Це – 10 мільйонів євро і цей грант дуже важливий, бо для нас це кошти, які ми будемо направляти на наші комунальні підприємства. А вільні кошти, які будуть, ми виділимо на створення енергетичної безпеки всього міста”, – сказав Терехов.

На питання ведучої про те, чи є у міському бюджеті кошти на виплату кредиту, Терехов відповів, що укладаючи угоду, розрахували свої фінансові можливості та готові повертати обумовлені суми.