Live
  • Чт 24.10.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.44

€25 млн от ЕБРР: Терехов рассказал, на что потратят и смогут ли отдать кредит

Общество 09:40   24.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
€25 млн от ЕБРР: Терехов рассказал, на что потратят и смогут ли отдать кредит Screenshot

Подписанное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития прокомментировал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Для нас это очень важная поддержка, мы работали, моя команда работала совместно с правительственной командой и совместно с финансовыми институтами для того, чтобы привлечь эти средства, прежде всего. Хочу сказать, что это доверие к нашему городу со стороны ЕБРР. И для нас это очень важно. Мы привлекли средства в размере 25 миллионов евро. Под очень низкую процентную ставку. Кроме этого, нам предоставили грант. Этот грант предоставили США под гарантии Испании. Это – 10 миллионов евро. И этот грант очень важен, потому что для нас это средства, которые мы будем направлять на наши коммунальные предприятия. А свободные средства, которые будут, будут выделены на создание энергетической безопасности всего города», – сказал Терехов.

На вопрос ведущей о том, есть ли в городском бюджете средства на выплату кредита, Терехов ответил, что заключая сделку, рассчитали свои финансовые возможности и готовы возвращать оговоренные суммы.

Читайте также: €25 млн кредита на децентрализацию энергетики взял Харьков в ЕБРР – Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
23.10.2024, 12:50
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
Новости Харькова – главное за 24 октября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 24 октября: как прошла ночь
24.10.2024, 08:42
Сегодня 24 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 октября: какой праздник и день в истории
24.10.2024, 06:00
Синегубов советует жителям Харьковщины сделать свое жилье автономным к зиме
Синегубов советует жителям Харьковщины сделать свое жилье автономным к зиме
23.10.2024, 15:43
В КП «Харьковводоканал» – новый руководитель (фото)
В КП «Харьковводоканал» – новый руководитель (фото)
23.10.2024, 16:22

Новости по теме:

17:26
€25 млн кредита на децентрализацию энергетики взял Харьков в ЕБРР – Терехов
12:13
Нашел рюкзак и взял кредит на мужчину: в Харькове подозревают рецидивиста
09:08
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
12:56
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
19:29
Более 3900 кредитов получили бизнесмены Харьковщины по программе «5-7-9%»

Вы читали новость: «€25 млн от ЕБРР: Терехов рассказал, на что потратят и смогут ли отдать кредит»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подписанное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития прокомментировал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".