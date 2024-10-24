€25 млн от ЕБРР: Терехов рассказал, на что потратят и смогут ли отдать кредит

Подписанное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития прокомментировал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Для нас это очень важная поддержка, мы работали, моя команда работала совместно с правительственной командой и совместно с финансовыми институтами для того, чтобы привлечь эти средства, прежде всего. Хочу сказать, что это доверие к нашему городу со стороны ЕБРР. И для нас это очень важно. Мы привлекли средства в размере 25 миллионов евро. Под очень низкую процентную ставку. Кроме этого, нам предоставили грант. Этот грант предоставили США под гарантии Испании. Это – 10 миллионов евро. И этот грант очень важен, потому что для нас это средства, которые мы будем направлять на наши коммунальные предприятия. А свободные средства, которые будут, будут выделены на создание энергетической безопасности всего города», – сказал Терехов.

На вопрос ведущей о том, есть ли в городском бюджете средства на выплату кредита, Терехов ответил, что заключая сделку, рассчитали свои финансовые возможности и готовы возвращать оговоренные суммы.