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€25 млн кредита на децентрализацию энергетики взял Харьков в ЕБРР – Терехов

Общество 17:26   23.10.2024
Оксана Якушко
€25 млн кредита на децентрализацию энергетики взял Харьков в ЕБРР – Терехов Харьков взял кредит в ЕБРР. Фото: Игорь Терехов/ Телеграмм

Харьков подписал новое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Контракт предусматривает 25 миллионов кредитных ресурсов и 10 миллионов евро безвозвратного гранта для поддержания ликвидности бюджета города. Эти средства – инвестиция в будущее Харькова», — заявил Терехов.

Деньги пойдут на поддержку работы коммунальных предприятий и завершение строительства децентрализованной системы тепло-, водо- и энергоснабжения. Это позволит значительно снизить уязвимость критической инфраструктуры к вражеским атакам, пояснил мэр.

Читайте также: Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 17:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков подписал новое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, сообщил мэр города Игорь Терехов.".