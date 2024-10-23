€25 млн кредита на децентрализацию энергетики взял Харьков в ЕБРР – Терехов
Харьков взял кредит в ЕБРР. Фото: Игорь Терехов/ Телеграмм
Харьков подписал новое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Контракт предусматривает 25 миллионов кредитных ресурсов и 10 миллионов евро безвозвратного гранта для поддержания ликвидности бюджета города. Эти средства – инвестиция в будущее Харькова», — заявил Терехов.
Деньги пойдут на поддержку работы коммунальных предприятий и завершение строительства децентрализованной системы тепло-, водо- и энергоснабжения. Это позволит значительно снизить уязвимость критической инфраструктуры к вражеским атакам, пояснил мэр.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гроші, деньги, децентрализация, ЕБРР, Игорь Терехов, кредит, энергетическая независимость;
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2024 в 17:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков подписал новое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, сообщил мэр города Игорь Терехов.".