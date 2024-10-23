€25 млн кредита на децентрализацию энергетики взял Харьков в ЕБРР – Терехов

Харьков подписал новое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Контракт предусматривает 25 миллионов кредитных ресурсов и 10 миллионов евро безвозвратного гранта для поддержания ликвидности бюджета города. Эти средства – инвестиция в будущее Харькова», — заявил Терехов.

Деньги пойдут на поддержку работы коммунальных предприятий и завершение строительства децентрализованной системы тепло-, водо- и энергоснабжения. Это позволит значительно снизить уязвимость критической инфраструктуры к вражеским атакам, пояснил мэр.