Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса

Мэр Харькова Игорь Терехов во время сессии горсовета, которая прошла 21 октября, прокомментировал получение городом гранта и кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Терехов сообщил, что ставка по кредиту, под которую получает средства Харьков, будет «очень низкой». Решения горсовета о получении городом гранта в 10 миллионов евро и привлечении кредита на 25 млн евро — связаны друг с другом.

«Мы будем видеть межбанковскую ставку EURIBOR 6M, в связи с чем сможем определить ставку. Это очень низкие ставки… Это неотъемлемые одно от другого решения: мы привлекаем кредитные ресурсы под очень низкую ставку от ЕБРР – 25 млн евро – и одновременно получаем грант (то есть мы не возвращаем ничего) – 10 млн евро. Таких условий нет ни у кого. И я очень горжусь той командой, которая сделала, как для меня, невозможное… В среду я буду подписывать эти договоры, поэтому сегодня проводим сессию городского совета. И это очень важно. Ни у одного города Украины нет такого финансового ресурса, как мы привлекли – под такие условия», — пояснил городской голова Харькова.

Напомним, по итогам сессии в мэрии сообщили, что грант от ЕБРР поможет частично компенсировать коммунальным предприятиям Харькова потери доходов из-за полномасштабного вторжения РФ (речь идет о транспортных предприятиях и теплосетях). Что касается кредита (местного заимствования) в размере €25 млн, то он также адресован на финансовую поддержку коммунальных предприятий города, а КП «Троллейбусное депо №2» за счет этих денег будет гасить кредит, который ранее предоставил все тот же ЕБРР.