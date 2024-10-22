Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Мэр Харькова Игорь Терехов во время сессии горсовета, которая прошла 21 октября, прокомментировал получение городом гранта и кредита Европейского банка реконструкции и развития.
Терехов сообщил, что ставка по кредиту, под которую получает средства Харьков, будет «очень низкой». Решения горсовета о получении городом гранта в 10 миллионов евро и привлечении кредита на 25 млн евро — связаны друг с другом.
«Мы будем видеть межбанковскую ставку EURIBOR 6M, в связи с чем сможем определить ставку. Это очень низкие ставки… Это неотъемлемые одно от другого решения: мы привлекаем кредитные ресурсы под очень низкую ставку от ЕБРР – 25 млн евро – и одновременно получаем грант (то есть мы не возвращаем ничего) – 10 млн евро. Таких условий нет ни у кого. И я очень горжусь той командой, которая сделала, как для меня, невозможное… В среду я буду подписывать эти договоры, поэтому сегодня проводим сессию городского совета. И это очень важно. Ни у одного города Украины нет такого финансового ресурса, как мы привлекли – под такие условия», — пояснил городской голова Харькова.
Читайте также: Восстановление Северной Салтовки: какие идеи победили в конкурсе (фото)
Напомним, по итогам сессии в мэрии сообщили, что грант от ЕБРР поможет частично компенсировать коммунальным предприятиям Харькова потери доходов из-за полномасштабного вторжения РФ (речь идет о транспортных предприятиях и теплосетях). Что касается кредита (местного заимствования) в размере €25 млн, то он также адресован на финансовую поддержку коммунальных предприятий города, а КП «Троллейбусное депо №2» за счет этих денег будет гасить кредит, который ранее предоставил все тот же ЕБРР.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество, Политика, Харьков; Теги: грант, ЕБРР, кредит, новости Харькова, терехов, финансирование;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 09:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов во время сессии горсовета, которая прошла 21 октября, прокомментировал получение городом гранта и кредита Европейского банка реконструкции и развития".