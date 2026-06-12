Харьков получит 32 млн евро от ЕБРР: на что пойдут деньги, сообщил Терехов
Средства от ЕБРР Харьков планирует потратить на модернизацию системы теплоснабжения. Привлечение финансирования поддержали депутаты горсовета на сессии сегодня, 12 июня.
В мэрии объяснили: деньги будут привлечены в рамках проекта ЕБРР «Проект модернизации системы теплоснабжения в городе Харьков», реализуемого в рамках Программы обеспечения устойчивости.
Так, город планирует получить кредит в размере до 15 млн евро сроком до 13 лет, а также инвестиционный грант из Специального фонда акционеров ЕБРР в размере до 17 млн евро.
«Средства ЕБРР пойдут исключительно на приобретение когенерационного и другого оборудования для создания «энергетических островов». Кроме того, город получит безвозвратный грант, который также будет направлен на развитие энергетической инфраструктуры Харькова», – сообщил мэр Игорь Терехов.
В частности, деньги будут направлены на приобретение блочно-модульных газовых котельных, газопоршневых когенерационных установок и вспомогательного оборудования для установки в Харькове.
«Реализация проекта позволит обновить теплоэнергетическую инфраструктуру, частично заменить поврежденные мощности ТЭЦ-5 распределенной теплогенерацией, повысить энергетическую независимость и устойчивость системы теплоснабжения, а также обеспечить более надежную поставку тепла и горячей воды потребителям. Кроме того, новое оборудование будет способствовать сокращению потребления природного газа и увеличению производства электроэнергии», – добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 14:28;