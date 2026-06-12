Харків отримає 32 млн євро від ЄБРР: на що підуть гроші, повідомив Терехов
Кошти від ЄБРР Харків планує витратити на модернізацію системи теплопостачання. Залучення фінансування підтримали депутати міськради під час сесії сьогодні, 12 червня.
У мерії пояснили: гроші будуть залучені в межах проєкту ЄБРР «Проєкт модернізації системи теплопостачання у місті Харків», який реалізується в рамках Програми забезпечення стійкості.
Так, місто планує отримати кредит у розмірі до 15 млн євро строком до 13 років, а також інвестиційний грант зі Спеціального фонду акціонерів ЄБРР у розмірі до 17 млн євро.
«Кошти ЄБРР підуть виключно на придбання когенераційного та іншого обладнання для створення «енергетичних островів». Крім того, місто отримає безповоротний грант, який також буде спрямований на розвиток енергетичної інфраструктури Харкова», – повідомив мер Ігор Терехов.
Зокрема, гроші спрямують на придбання блочно-модульних газових котелень, газопоршневих когенераційних установок та допоміжного обладнання для встановлення в Харкові.
“Реалізація проєкту дасть змогу оновити теплоенергетичну інфраструктуру, частково замістити пошкоджені потужності ТЕЦ-5 розподіленою теплогенерацією, підвищити енергетичну незалежність і стійкість системи теплопостачання, а також забезпечити більш надійне постачання тепла та гарячої води споживачам. Крім того, нове обладнання сприятиме скороченню споживання природного газу та збільшенню виробництва електроенергії”, – додали у мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, кредит, міськрада, новини Харкова, сесія;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 14:28;