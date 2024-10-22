Терехов про гроші ЄБРР Харкову: Жодне місто України не має такого ресурсу
Мер Харкова Ігор Терехов під час сесії міськради, що відбулася 21 жовтня, прокоментував отримання містом гранту та кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.
Терехов повідомив, що ставка за кредитом, під яку отримує кошти Харків, буде “дуже низькою”. Рішення міськради про отримання містом гранту в 10 мільйонів євро та залучення кредиту на 25 млн євро – пов’язані одне з одним.
“Ми бачитимемо міжбанківську ставку EURIBOR 6M, у зв’язку з чим зможемо визначити ставку. Це дуже низькі ставки… Це невіддільні одне від одного рішення: ми залучаємо кредитні ресурси під дуже низьку ставку в ЄБРР – 25 млн євро та одночасно отримуємо грант (тобто ми не повертаємо нічого) – 10 млн євро. Таких умов немає ні в кого. І я дуже пишаюся тією командою, яка зробила, як на мене, неможливе. У середу я буду підписувати ці документи, тому ми сьогодні проводимо сесію міської ради. І це дуже важливо. Жодне місто України не має такого фінансового ресурсу, як ми залучили – під такі умови”, – пояснив міський голова Харкова.
Читайте також: Відновлення Північної Салтівки: які ідеї перемогли у конкурсі (фото)
Нагадаємо, за підсумками сесії в мерії повідомили, що грант від ЄБРР допоможе частково компенсувати комунальним підприємствам Харкова втрату доходів через повномасштабне вторгнення РФ (йдеться про транспортні підприємства та тепломережі). Щодо кредиту (місцевого запозичення) у розмірі €25 млн, то він також адресований на фінансову підтримку комунальних підприємств міста, а КП “Тролейбусне депо №2” цими грошима гаситиме кредит, який раніше надав той самий ЄБРР.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: грант, ЕБРР, кредит, новини Харкова, терехов, финансирование;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов про гроші ЄБРР Харкову: Жодне місто України не має такого ресурсу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 09:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов під час сесії міськради, що відбулася 21 жовтня, прокоментував отримання містом гранту та кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку".