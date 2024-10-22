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Терехов про гроші ЄБРР Харкову: Жодне місто України не має такого ресурсу

Політика 09:08   22.10.2024
Оксана Горун
Терехов про гроші ЄБРР Харкову: Жодне місто України не має такого ресурсу Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов під час сесії міськради, що відбулася 21 жовтня, прокоментував отримання містом гранту та кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Терехов повідомив, що ставка за кредитом, під яку отримує кошти Харків, буде “дуже низькою”. Рішення міськради про отримання містом гранту в 10 мільйонів євро та залучення кредиту на 25 млн євро – пов’язані одне з одним.

“Ми бачитимемо міжбанківську ставку EURIBOR 6M, у зв’язку з чим зможемо визначити ставку. Це дуже низькі ставки… Це невіддільні одне від одного рішення: ми залучаємо кредитні ресурси під дуже низьку ставку в ЄБРР – 25 млн євро та одночасно отримуємо грант (тобто ми не повертаємо нічого) – 10 млн євро. Таких умов немає ні в кого. І я дуже пишаюся тією командою, яка зробила, як на мене, неможливе. У середу я буду підписувати ці документи, тому ми сьогодні проводимо сесію міської ради. І це дуже важливо. Жодне місто України не має такого фінансового ресурсу, як ми залучили – під такі умови”, – пояснив міський голова Харкова.

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Нагадаємо, за підсумками сесії в мерії повідомили, що грант від ЄБРР допоможе частково компенсувати комунальним підприємствам Харкова втрату доходів через повномасштабне вторгнення РФ (йдеться про транспортні підприємства та тепломережі). Щодо кредиту (місцевого запозичення) у розмірі €25 млн, то він також адресований на фінансову підтримку комунальних підприємств міста, а КП “Тролейбусне депо №2” цими грошима гаситиме кредит, який раніше надав той самий ЄБРР.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 09:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов під час сесії міськради, що відбулася 21 жовтня, прокоментував отримання містом гранту та кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку".