Відбудова Північної Салтівки: які ідеї перемогли в конкурсі (фото)
Фото: Ігор Терехов
У Харкові визначили переможців архітектурного конкурсу з відновлення Північної Салтівки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його даними, у конкурсі взяли участь 258 учасників з усього світу, троє з яких, за оцінками журі, і стали переможцями.
«Я мав можливість ознайомитися з більшістю робіт, і, повірте, кожна з них мала свою особливість. У когось були унікальні рішення щодо фасадів, у інших – надзвичайно ефективні укриття, а хтось запропонував інноваційні підходи до енергоефективності. Всі ці елементи важливі, і в подальшому ми плануємо комбінувати їх», – написав мер.
Терехов заявив, що перетворювати ці проєкти на реальні дизайн-рішення почнуть вже наступного року.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 16:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові визначили переможців архітектурного конкурсу з відновлення Північної Салтівки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.".