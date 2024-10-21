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Відбудова Північної Салтівки: які ідеї перемогли в конкурсі (фото)

Суспільство 16:34   21.10.2024
Вікторія Яковенко
Відбудова Північної Салтівки: які ідеї перемогли в конкурсі (фото) Фото: Ігор Терехов

У Харкові визначили переможців архітектурного конкурсу з відновлення Північної Салтівки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, у конкурсі взяли участь 258 учасників з усього світу, троє з яких, за оцінками журі, і стали переможцями.

«Я мав можливість ознайомитися з більшістю робіт, і, повірте, кожна з них мала свою особливість. У когось були унікальні рішення щодо фасадів, у інших – надзвичайно ефективні укриття, а хтось запропонував інноваційні підходи до енергоефективності. Всі ці елементи важливі, і в подальшому ми плануємо комбінувати їх», – написав мер.

Терехов заявив, що перетворювати ці проєкти на реальні дизайн-рішення почнуть вже наступного року.

восстановление Северной Салтовки
Фото: Ігор Терехов
восстановление Северной Салтовки
Фото: Ігор Терехов
восстановление Северной Салтовки
Фото: Ігор Терехов
восстановление Северной Салтовки
Фото: Ігор Терехов
восстановление Северной Салтовки
Фото: Ігор Терехов

Читайте також: Відбудова Харкова: плани, реальність і до чого тут Фостер (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові визначили переможців архітектурного конкурсу з відновлення Північної Салтівки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.".