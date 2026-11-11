За десять місяців у Харкові розпочали новий бізнес понад дев’ять тисяч людей

За період із січня по жовтень 2026 року в Харкові офіційно зареєстрували свій бізнес 9,3 тисячі підприємців, написали у пресслужбі мерії.

Окрім цього, за ці ж десять місяців 310 ФОПів обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили податкову адресу.

“У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що підтримка підприємництва, збереження ділової активності та створення умов для роботи бізнесу залишаються важливими для економічної стійкості Харкова та його подальшого відновлення. За кожною такою реєстрацією стоїть окрема бізнес-ініціатива, прагнення втілити власну ідею, створити робочі місця та зробити свій внесок в економіку міста”, – зазначили в департаменті.

Станом на 1 листопада 2026 року в Харкові налічується близько 125 тисяч фізичних осіб-підприємців, додали у мерії.