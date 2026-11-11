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За десять месяцев в Харькове начали новый бизнес более девяти тысяч людей

Общество 11:41   11.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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За десять месяцев в Харькове начали новый бизнес более девяти тысяч людей Фото: ХГС

За период с января по октябрь 2026 года в Харькове официально зарегистрировали свою бизнес 9,3 тысячи предпринимателей, написали в пресс-службе мэрии.

Кроме этого, за эти же десять месяцев 310 ФЛП выбрали Харьков как новую локацию для своей деятельности и изменили налоговый адрес.

«Департамент административных услуг и потребительского рынка отметил, что поддержка предпринимательства, сохранение деловой активности и создание условий для работы бизнеса остаются важными для экономической устойчивости Харькова и его дальнейшего восстановления. За каждой такой регистрацией стоит отдельная бизнес-инициатива, стремление воплотить собственную идею, создать рабочие места и внести свой вклад в экономику города», – отметили в департаменте.

По состоянию на 1 ноября 2026 года в Харькове насчитывается около 125 тысяч физических лиц-предпринимателей, добавили в мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 11:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с января по октябрь 2026 года в Харькове официально зарегистрировали свою бизнес 9,3 тысячи предпринимателей,".