На Харківщині запровадили аварійні відключення світла – що відомо

Вранці 11 листопада у АТ “Харківобленерго” поінформували, що на Харківщині почалися аварійні відключення світла.

У зв’язку з вимушеними обмеженнями електропостачання, енергетики просять із розумінням та відповідальністю поставитися до ситуації.

“Закликаємо всіх ощадливо використовувати електроенергію та за можливості зменшити споживання електроприладів”, – пишуть у повідомленні.

Одночасно продовжуватимуть діяти і графіки погодинних відключень світла, уточнили енергетики.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що майже 80 БпЛА атакували Харківщину за добу.