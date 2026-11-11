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На Харківщині запровадили аварійні відключення світла – що відомо

Суспільство 10:40   11.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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На Харківщині запровадили аварійні відключення світла – що відомо Зображення згенеровано ШІ

Вранці 11 листопада у АТ “Харківобленерго” поінформували, що на Харківщині почалися аварійні відключення світла.

У зв’язку з вимушеними обмеженнями електропостачання, енергетики просять із розумінням та відповідальністю поставитися до ситуації.

“Закликаємо всіх ощадливо використовувати електроенергію та за можливості зменшити споживання електроприладів”, – пишуть у повідомленні.

Одночасно продовжуватимуть діяти і графіки погодинних відключень світла, уточнили енергетики.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що майже 80 БпЛА атакували Харківщину за добу.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 10:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 листопада у АТ “Харківобленерго” поінформували, що на Харківщині почалися аварійні відключення світла.".