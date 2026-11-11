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Другу добу поспіль окупанти не атакують на Куп’янщині – Генштаб

Україна 08:07   11.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Другу добу поспіль окупанти не атакують на Куп’янщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Про сім боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, повідомив зранку 11 листопада Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися прорватися сім разів біля Тихого, Чайківки, Охрімівки, Миколаївки, Бакшеївки та Малої Вовчої.

На Куп’янському – друга доба пройшла без боїв.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень. Учора противник завдав 65 авіаційних ударів, під час яких скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8781 дрон-камікадзе та здійснили 2653 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 8 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 08:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про сім боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, повідомив зранку 11 листопада Генштаб ЗСУ.".