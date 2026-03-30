45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове

30 марта 2026 года мэр Харькова Игорь Терехов с управляющим директором ЕБРР в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером подписал предварительное соглашение о предоставлении финансирования Харькову в размере до 30 миллионов евро кредитных средств и до 15 миллионов безвозвратной грантовой помощи.

Об этом сообщил мэр города в своем телеграмм-канале.

Выделенные финансы полностью пойдут на строительство «энергетического острова» и децентрализацию системы теплоснабжения, отметил Игорь Терехов.

«Еще одно направление, по которому мы имеем общее видение, это расширение харьковского метро с учетом военных реалий. Несмотря на все объективные сложности, мы не отказываемся от этого замысла. Его основа неизменна: обновление подвижного состава и строительство новых станций, строительство безопасного подземного электродепо», — отметил городской голова.

Во время встречи ее участники договорились, что системно и последовательно будут продолжать этот масштабный и стратегический проект.