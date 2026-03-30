Live

45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове

Общество 19:55   30.03.2026
Оксана Якушко
Фото: ХГС

30 марта 2026 года мэр Харькова Игорь Терехов с управляющим директором ЕБРР в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером подписал предварительное соглашение о предоставлении финансирования Харькову в размере до 30 миллионов евро кредитных средств и до 15 миллионов безвозвратной грантовой помощи.

Об этом сообщил мэр города в своем телеграмм-канале.

Выделенные финансы полностью пойдут на строительство «энергетического острова» и децентрализацию системы теплоснабжения, отметил Игорь Терехов.

«Еще одно направление, по которому мы имеем общее видение, это расширение харьковского метро с учетом военных реалий. Несмотря на все объективные сложности, мы не отказываемся от этого замысла. Его основа неизменна: обновление подвижного состава и строительство новых станций, строительство безопасного подземного электродепо», — отметил городской голова.

Во время встречи ее участники договорились, что системно и последовательно будут продолжать этот масштабный и стратегический проект.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 19:55;

