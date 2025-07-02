Почему бизнес Харькова не спасут кредиты «5-7-9» и гранты – мнение нардепа

Почему гранты и льготные банковские кредиты не подходят бизнесменам Харькова, чье оборудование повредили или уничтожили россияне? Какой должна быть особая экономическая зона в Харьковской области? От каких налогов власти должны освободить предпринимателей, чтобы они остались в прифронтовом регионе, в интервью МГ «Объектив» рассказала Нина Южанина, нардеп от оппозиционной партии «Европейская солидарность».

«У нас не существует реестров, которые фиксировали бы уничтоженное оборудование или бизнес»

— Мы поинтересовались у представителей власти, возможен ли механизм возмещения для бизнесменов, чье предприятие россияне повредили. Нардеп от президентской партии «Слуги народа» Виктория Кинзбурская сказала, что пока такого механизма не существует. Но что можно применить, чтобы поддержать бизнесменов, которые на свой страх и риск продолжают работать в прифронтовых или фронтовых городах?

– Ко мне с подобными вопросами тоже обращается бизнес – малый и средний. И не только из Харькова, но и из Киева. Поэтому я спросила премьер-министра, есть ли какие-то программы по возмещению или компенсации убытков пострадавшего бизнеса, потерявшего дорогое оборудование.

Ответ, который предоставили из Минэкономики, даже мне показался дерзким. Потому что они написали, что у них нет полномочий по сбору статистической информации о количестве и стоимости оборудования тех предприятий, которые повредили россияне. Мы хорошо знаем, что у нас действительно не существует реестров, которые фиксировали бы уничтоженное оборудование или разрушение таких предприятий.

– На самом деле это ужасно, потому что я нардеп Виктория Кинзбурская сказала, что власти надеются получить репарации от РФ и на эти деньги отстраивать бизнес. Но если нет реестра, по какому принципу будут распределять средства?

– Совершенно правильно заметили. Очевидно, она не знала, что у нас существует реестр только на утраченную недвижимость. На одной из встреч были люди с уже временно оккупированных территорий, они потеряли там свое все имущество, и о них тоже забыли, о них тоже никто не заботится, чтобы хотя бы начать сбор этой информации. В Минэкономики же напрямую сказали, что никто не владеет информацией об утраченном оборудовании. Поэтому ни о каких репарациях, которые могут дать возможность возместить эти потери, речь не идет.

Среди получателей льготных кредитов для бизнеса нет Харькова, Сум, Запорожья

– Так что же в Минэкономики вам предложили, чем можно помочь бизнесу?

– Они говорят: посоветуйте бизнесу брать банковские кредиты по программе «5-7-9» или подавать документы на получение грантов на создание или развитие производства в перерабатывающей промышленности. И говорят, что восстановление разрушенных в результате военной агрессии основных средств субъектов предпринимательства отнесено к приоритетным направлениям кредитования по программе «5-7-9», которые предусматривают увеличенную максимальную сумму кредитов, а именно до 150 миллионов гривен.

— Насколько реально получить кредит владельцу разрушенного бизнеса?

– У нас сейчас по этой программе работает 46 банков. После заявки со стороны предпринимателей банки сразу приступают к процедурам, чтобы оценить кредитоспособность бизнеса. Какие возможности, какой бизнес-план может представить такое предприятие, чтобы показать, что оно способно обслуживать кредит? И чтобы обслуживать долгосрочный кредит, нужно выплачивать проценты, нужно выплачивать когда-нибудь тело кредита.

– Бизнесмены каких областей чаще всего обращаются за льготными кредитами 5-7-9?

– Лидерами являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Винницкая, Полтавская и Харьковская области, Киев. Нет Сум, Харькова, Запорожья. И это сразу говорит, что Харькову эта система не подходит. По какой причине? Мы можем узнать об этом напрямую от бизнеса. Предприниматели говорят, что Харьков и территории, где возможны активные боевые действия, никто не будет кредитовать ни по каким льготным программам.

— Как насчет грантов, на которые ссылается Минэкономики? Они подходят предпринимателям, чей бизнес уничтожили россияне?

— У грантов есть обязательные условия, что после трех лет такое перерабатывающее предприятие должно уплатить сумму разных налогов, равных телу гранта. Конечно, это сделать проблематично таким предприятиям из Харькова, о которых вы говорите.

В прифронтовых зонах должны страховать не только оборудование, но и людей

— Эта проблема гораздо шире, потому что страховые компании берутся страховать бизнес, который находится не ближе чем в 100 км от зоны боевых действий. И харьковский бизнес, в отличие от полтавского или столичного, не подпадает даже под страхование. Харьковские бизнесмены предлагают использовать механизм государственных гарантий для страховщиков. По вашему мнению, как экономиста, это действенный способ поддержки?

– Вы как раз озвучили основное требование главного и единого регулятора как для банков, так и для страховщиков – Национального банка. Их требование – это отсутствие кредитования в зоне 100 км от активных боевых действий или возможных боевых действий. На самом деле теоретически такие гарантии страховщикам по перестрахованию государство могло бы дать. Могло и, по-видимому, обязано. Потому что страховые компании (поскольку я с ними работала на рабочих группах и слышала их мнение), обязательно взялись бы за это направление деятельности, если бы у них было более или менее четкое понимание правил игры с государством. На уровне закона должно быть прописано, что страховщики по нормативам должны сделать, чтобы государство компенсировало дополнительную нагрузку? Но системно этим никто сейчас не занимается.

— А что вы думаете об особом экономическом статусе для Харьковской области? Власти говорят, что главный признак этого статуса – инвестиции, поэтому сейчас идея эта тупиковая.

– Видите как? Сейчас законотворцы — это комитет экономической политики и комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — думают, что инвестиции можно оценивать равнозначно, что их вкладывают в Ивано-Франковскую область, что в Харьков. Так не может быть, потому что условия разные. Поэтому инвестиции в те регионы, где меньше прилетов и более-менее нормальная ситуация безопасности – это очень хорошо. Но когда говорим о Харькове, здесь нужны специфические условия. Очень важно, чтобы бизнес, который сейчас работает, оставался максимально, насколько это возможно. И для этого есть несколько аспектов, влияющих на это.

Когда мы говорим о страховании военных рисков, это должно быть не только имущество и оборудование, но и страхование жизни и работы работников. Обязательно, без этого никак. Потому что угрожающая ситуация с трудоспособным населением и работающими людьми по всей Украине, особенно чувствуется в прифронтовых регионах.

Сохранение бизнеса в Харькове должно быть приоритетом для власти

– Какой могла бы быть специальная экономическая зона?

– Это могут быть и преференции по налогообложению в фонд оплаты труда, чтобы работники больше были заинтересованы оставаться. Это точно должно быть освобождение от уплаты налога на прибыль. Сохранение действующего бизнеса должно быть приоритетом. Даже если там создается прибыль, это очень хорошо. Можно постановить, чтоб бы предприниматель реинвестировал в деятельность более 50%. Различные можно придумать модели такого бизнес-климата для Харькова. И если бы над этим проектом кто-то думал, то его надо бы срочно внедрять. Потому что на самом деле те условия, в которых Харьков работает, не равны условиям Киева или других территорий, где более или менее спокойно.

– Нардеп Виктория Кинзбургская объяснила утопичность специального экономического статуса тем, что если мы будем вводить всем преференции, то их захочет не только Харьковщина, но и Сумщина, Херсонщина, Запорожье. Если всем ввести преференции, то кто будет наполнять бюджет?

– Точно не эти предприятия. Я не понимаю, как можно всех сравнивать. Давайте возьмем предприятия, работающие на территориях активных боевых действий, возможных боевых действий. И это не такое большое количество, потому что у нас много релокированных предприятий, у нас много бизнесов, которые юридическое место регистрации не изменили, а работают в других регионах. Для этого не нужно переварить большое количество информации. Это все можно сделать, было бы желание. И посчитать, сколько недополучит бюджет. У нас и так на местный бюджет идут дотации по ликвидации последствий.

Государству нужно немного приложиться, чтобы побудить людей возвращаться в Харьков

– Каким вы видите будущее Харькова при условии продолжения боевых действий? Или при условии, что, возможно, заключат какое-то перемирие, во что не очень верится. Удастся ли когда-нибудь вернуть в Харьков людей, которые уехали? К примеру, мэр Игорь Терехов надеется, что после окончания боевых действий в Харькове будет до 2,5 миллиона человек.

— В Киеве я встречаю харьковчан, которые мне все время рассказывают о Харькове как о чем-то исключительном. Они плохо себя чувствуют в Киеве. И я чувствую, что они готовы уехать обратно. Я уверена, что государству нужно немного приложиться, чтобы побудить людей возвращаться в Харьков. Потому что любовь к городу у подавляющего большинства харьковчан на очень высоком уровне. Конечно, те люди, которые уже адаптировались в европейских странах, имеют заработную плату, начинают приобретать статус граждан той страны, у меня сомнения в их возвращении. Потому что РФ рядом с нами и всегда будет нашим соседом. И поэтому здесь нужно действительно понимание, чтобы люди принимали взвешенные решения, возвращаться ли, потому что этот риск остается.

— Поэтому очень важно, чтобы мы наконец-то поняли, что будет происходить в ближайшее время.

— Но сейчас так выглядит, что все наоборот очень затягивается и нет четкого понимания, как может закончиться. Не о перемирии уже речь. Даже Трамп уже понял, что война переговорами между нашими властями и Путиным, пожалуй, не закончится. Можем ли мы военным путем одержать мир и победу – тоже сложный вопрос. Происходящее сейчас с поставкой оружия и еще не отлаженным в достаточном количестве и качестве собственным производством говорит о том, что нельзя ничего обещать.

Я точно против того, чтобы называть какие-то термины, давали напрасную надежду людям. Но я хочу, чтобы мы знали точную информацию. Что на самом деле у нас и настоящих укрытий нет. Где нам спрятаться от этих обновленных ракет, «шахедов»? Надо обсуждать серьезные вещи, чтобы больше людей понимало, в каком состоянии. Потому что каждый человек имеет право выбора.