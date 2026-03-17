Пса Патрона на телеканале «Рада» больше, чем депутатов оппозиции – Геращенко

Что следует сделать с нацмарафоном, почему телеканал «Рада» — больше не парламентский дневник, как противостоять ИПСО в Telegram и стоит ли его закрывать, во второй части интервью МГ «Объектив» рассказала Ирина Геращенко, народная депутат от партии «Европейская солидарность», журналистка и экс-руководитель пресс-службы президента Украины Виктора Ющенко. Первую часть интервью читайте тут.

В Нацмарафоне действует не военная, а политическая цензура

– Вы эксперт в информационной сфере. Что не так в Украине со свободой слова?

— В Украине все не так со свободой слова, потому что власть злоупотребляет военным положением. Мы как оппозиция поддержали законодательство об усилении военной цензуры. Но строить на основании военного положения автократию, марафон – это просто кошмар. Когда мы можем оказаться, если остановятся внешние средства, в состоянии, где даже для армии будет тяжело искать деньги. Или для социальных выплат, которые сегодня полностью за донорские деньги. И правительство это отлично знает. Как в условиях уничтоженной украинской экономики, огромных рисков для нашей энергетики, разрушения нашей инфраструктуры мы уже пять лет имеем безумный бюджет, где есть марафон, куда выделяют миллиарды гривен, где есть некий «Кинокит» имени Миндича, на который списывают сотни миллионов гривен?

– Как часто вам дают слово в марафоне?

– Я сопредседатель крупнейшей оппозиционной фракции, второй по количеству депутатов. И я на 100% больший эксперт по внешней политике, чем 99% «Слуг», но ни разу не была в марафоне за эти годы. Так же, как и другие члены нашей партии, потому что там не военная, а политическая цензура.

В Нацмарафоне «положительные блоггеры» рисуют параллельную реальность

– Марафон вообще нужен или исчерпал себя? Или с самого начала его не нужно было запускать?

– Я к нему относилась с недоверием с самого начала. Я за One Voice, чтобы во время войны украинское общество говорило в один голос. Но для этого должно быть доверие. А у нас используют марафон, чтобы полностью зачистить информационное поле. Внештатные советники Банковой, которые не декларируются официально, с утра до вечера в марафоне. Есть там еще пул экспертов – «положительных блоггеров», забронированных на военных кладбищах или в Энергоатоме. И они бесконечно рисуют некую параллельную реальность в марафоне. Там же работают олигархические каналы, получающие государственное финансирование. Но почему? Их владельцы не могут содержать свои коллективы? Потому марафон нужно прекращать, а эти средства перенаправить на ВСУ.

– Кстати, там есть канал «Мы – Украина». Любопытно, кому он принадлежит?

— До сих пор никто не понимает, как этот канал, созданный во время войны, получил кучу лицензий. Вот вы канал «Объектив», давайте попробуем направиться в Нацсовет, чтобы вам дали хоть одну лицензию. Я могу поспорить с вами на шоколадку или Хрьковский торт, вам ее не дадут, потому что будет куча бюрократических преград. А здесь канал получил кучу лицензий и совершенно спокойно перестраивает свою сеть. Кто за ним стоит? Для меня очевидно, что там растут ноги власти.

На телеканале «Рада» пса Патрона больше, чем депутатов оппозиции

— У нас кроме марафона есть еще государственный телеканал «Рада»…

— То, что происходит с каналом «Рада», это вселенский позор. Когда мы приняли закон о разгосударствлении медиа, в его уставных документах очень четко было сказано, что это парламентский дневник. Его единственная задача – освещать деятельность Верховной Рады Украины. Но он освещает деятельность Офиса Президента. Там пса Патрона больше, чем депутатов оппозиции. Канал «Рада» годами не вел трансляцию (заседаний парламента – ред.) – и мы слышали, что это из соображений безопасности. Ну, вернули сейчас трансляции. Что изменилось с безопасностью? И Киев, и Харьков, и Сумы, и Херсон, и Днепр, и Запорожье – это объекты атак противника. Есть тревога – спустились в бомбоубежище, прекратили трансляцию.

С телеканалом «Рада» все еще хуже: с 2021 года он увеличил финансирование из бюджета ВР в шесть раз. И заключил контракт с компанией «Кинокит», принадлежащей Тимуру Миндичу, который наживался не только на энергетике, но его структуры собирали средства с телеканала «Рада»: посадили туда Петровых — Ивановых, которые обзывали в кадре канцлера Германии кабаном и свиньей. У нас политика «бикоко» поощряется властью и «положительными блоггерами». Поэтому телеканал «Рада» сегодня – это не парламентский бюллетень, а подразделение Офиса президента. В таком виде он тоже не может существовать.

Темники времен Януковича вернулись в редакции

– И в марафоне, и на телеканале «Рада» работает немало журналистов…

— Я считаю, когда закончится вся эта власть, а это закончится, нужно будет давать ответы на очень много вопросов. Но должен быть институт репутации, в том числе в так называемой журналистской среде. И журналисты марафона и телеканала «Рада» должны задать себе вопрос: правильно ли мы поступали, толеруя политическую цензуру?

– Несколько лет назад вышел наружу скандал из-за возрождения темников в государственном информагентстве «Укринформ». И от этого снова повеяло эпохой Януковича. Насколько сейчас темники – снова распространенная практика?

– Не надо иметь журналистское образование, ты просто включаешь марафон или телеканал «Рада» – и видишь эти темники. Не может так быть, что у нас какой-то безвестный эксперт является специалистом по всему, он присутствует во всех эфирах марафона. Об оппозиции либо очень плохо, либо ее не существует. Зато «Слуги» – молодцы. Поэтому, безусловно, темники существуют, и это очень страшно, потому что это не европейская интеграция.

Когда «Суспільне» вышло из марафона, на его экраны вернулась оппозиция

– Как складывается ситуация с каналами, получающими государственное финансирование? «Суспільне» существует за государственные средства – там присутствует оппозиция?

– Пока «Суспільне» было в системе марафона, оппозиции там не было. По-моему, общественное вещание не для того создавали, чтобы бесконечно восхвалять Банковую. Когда «Суспільне» вышло из Нацмарафона, там появился плюрализм мнений и ничего не произошло с точки зрения подрыва безопасности, как рисуют на Банковой. Там абсолютно обычная дискуссия. Есть, кстати, прямоэфирные ток-шоу каждый четверг, и все приходят, обсуждают актуальные темы. «Суспільне» все-таки живет по другим правилам, там есть наблюдательный совет, представители которого прошли конкурс. И наблюдательный совет не имеет права вмешиваться в редакционную политику, но должен отвечать за баланс.

Как противостоять информационным атакам в Telegram

— Многие украинцы потребляют новости из телеграмм-каналов, в том числе — анонимных. Поддерживаете ли вы закрытие Telegram?

– Многие люди в первую очередь ищут там сообщения об опасности. И у нас немало силовых структур, как оказалось из журналистских расследований, стоящих за этими анонимными телеграмм-каналами, которым предоставляют информацию об обстрелах, воздушных угрозах. Но среди этой информации «внедряются» спецоперации по правильному формированию общественного мнения. Как вот в 2019 году у нас «1+1» формировало мнение, что мы вам построим сериал «Слуга народа» в реале. Ешьте теперь. И общество уже семь лет наслаждается, к сожалению, не в реалити-шоу, а в реальной жизни этим кошмаром имени «Слуг народа». А теперь у нас эту роль играют телеграммы-каналы.

– Что вы предлагаете?

– Наша команда говорит о деанонимизации. У меня есть телеграмма-канал Ирины Геращенко. Я там написала что-то, все видят это, я отвечаю за эту информацию, за эту позицию. А если это какой-то анонимный телеграмм-канал «Офис» или «Вертикаль», обычно продвигающие российские ИПСО, то он раскалывают страну по требованию чернушных политтехнологов на правильных и неправильных волонтеров, ветеранов, добровольцев.

— К сожалению, рычаги Telegram гораздо сильнее.

– Обратите внимание, насколько Россия пыталась вмешаться в выборы в Румынии, Молдове, Германии. Именно через социальные сети выскакивали какие-то ноунеймы без биографии, продвигавшие кремлевские нарративы, чтобы взорвать страну и Евросоюз изнутри. У нас нет никаких сомнений, что РФ, когда бы не были в Украине выборы, продолжит эти гибридные игрища. Мы должны защищать наше информационное поле. И тут тоже, знаете ли, ничего не делают, к сожалению.