Новости Харькова — главное 17 марта: как прошла ночь

07:52

Подорвался мужчина, горели сухостои и предприятие – ГСЧС о сутках в регионе

За сутки на Харьковщине бушевали 14 пожаров, три из них возникли в Харькове и Харьковском районе из-за российских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС.

Так днем после удара БпЛА начался пожар на предприятии в Мерефе – загорелась крыша здания на площади 100 квадратных метров. А ночью пылал частный дом в Рогани. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

«В результате бытового пожара пострадал один человек. Пожар произошел в поселке Лимановка Лозовского района, пострадала женщина, 1973 года рождения. В комнате частного дома горели домашние вещи на площади шесть кв. Причина возгорания попадания малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – отметили в ГСЧС.

Также 16 марта на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался мужчина 1964 года рождения. Он погиб на месте, трагедия произошла в селе Малые Проходы Дергачевской громады.

«За сутки ликвидировано пять пожаров в природных экосистемах на общей площади более шести гектаров. Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 64 единицы взрывоопасных предметов», – добавили спасатели.

07:15

Какие угрозы были для Харькова этой ночью

Тревогу для Харькова дали в 00:24. По информации Воздушных сил ВСУ, прямой угрозы для города не было, однако в соседней, Сумской области, зафиксировали российские БпЛА.

В 03:25 беспилотники появились на Харьковщине в районе Рогани. А в 03:37 – взяли курс на Мерефу. Тревога в Харькове длилась до 03:56. Однако и после этого украинские защитники сообщали о дронах, которые кружат в области. Информации о «прилетах» и разрушениях по состоянию на 07:15 нет.