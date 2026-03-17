Пять счетчиков тепла украли в Харькове: какие последствия для жителей (видео)

В Слободском районе похитили пять счётчиков тепла. В КП «ХТС» сообщают, что подозреваемого в совершении преступления уже задержали.

Начальник 1-го теплового района Слободского филиала КП «ХТС» Сергей Герасимов — бывший сотрудник правоохранительных органов. Он рассказывает: в основном кражи происходят ночью. Подвалы открыты, потому что служат укрытием. Пытались защитить оборудование специальными решетками с замком, но — бесполезно. Теперь у предприятия убытки, а у жителей — неудобства.

«Если счетчик украден, то жителям приходится платить не за фактическую тепловую энергию, а по норме. Предприятие обязано восстановить счетчик, а слесарь обязан установить его. Это также убытки для предприятия», — говорит Герасимов.

Начальник управления безопасности и режима КП «ХТС» Артем Коваленко подчеркнул, что похищенные приборы — дорогостоящие.

«Лицо, совершившее кражу, задержано. Это молодой парень, местный житель, который также пользуется услугами теплоснабжения Слободского филиала. Однако целью был цветной металл, который он сдавал на пункт приема металлолома. Ответственность за совершение кражи в период военного положения очень существенна — предусматривает до восьми лет лишения свободы», — отметил Коваленко.

Коммунальщики подчеркнули: проблема таких краж очень острая. Тепловые счетчики — дорогостоящие устройства, требующие квалифицированного монтажа и наладки.

