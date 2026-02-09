Live

Оставшимся в феврале без тепла харьковчанам ХТС пересчитает платежки: когда

Общество 20:15   09.02.2026
Елена Нагорная
Оставшимся в феврале без тепла харьковчанам ХТС пересчитает платежки: когда

КП «Харьковские тепловые сети» обещает провести перерасчет горожанам, которым услуга теплоснабжения предоставлялась не в полном объеме или с перерывами.

На предприятии подчеркнули, что начисления за потребленную тепловую энергию осуществляются с учетом фактического времени предоставления услуги и в соответствии с ее качеством.

«Перерасчет начислений за текущий месяц отражается в платежном документе следующего месяца, после получения и обработки фактических данных», — разъяснили в ХТС.

Напомним, 30 января Кабмин принял постановление № 118. Оно предусматривает автоматический перерасчет коммуналки за дни, в которые из-за обстрелов или аварий потребителям не предоставляли услуги по отоплению, снабжению горячей водой, централизованному водоснабжению, централизованному водоотведению, вывозу мусора. То есть теперь суммы в платежках должны уменьшаться без каких-либо заявлений. Постановление действует с 1 января.

Также напомним, в ночь на 3 февраля россияне добили ТЭЦ-5, которая отапливает значительную часть Харькова. Ее состояние мэр Игорь Терехов определил как «практически разрушенная». Также были повреждены электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». Удары по энергетике города продолжались несколько часов. В ход пошли баллистика, РСЗО, КАБы и беспилотники. Около четырех утра Терехов написал: придется сливать теплоноситель из 820 домов. В общем без отопления осталось более 105 тысяч абонентов. Глава ХОВА Олег Синегубов говорил, что оставшимся без отопления потребителям не будут отключать свет.

Читайте также: Передавал в РФ данные о состоянии ТЭЦ-5: дело харьковчанина – в суде

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня утром россияне сбросили авиабомбу на Казачью Лопань
Сегодня утром россияне сбросили авиабомбу на Казачью Лопань
08.02.2026, 19:28
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
09.02.2026, 14:23
Новости Харькова — главное за 9 февраля: РФ продвинулась, удар по городу
Новости Харькова — главное за 9 февраля: РФ продвинулась, удар по городу
09.02.2026, 20:28
По Харькову ударили БпЛА: один не сдетонировал, второй – попал в крышу СТО
По Харькову ударили БпЛА: один не сдетонировал, второй – попал в крышу СТО
09.02.2026, 14:34
«Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину
«Больше всего нужны»: 21 грузовик с энергооборудованием едет на Харьковщину
08.02.2026, 15:48
Оставшимся в феврале без тепла харьковчанам ХТС пересчитает платежки: когда
Оставшимся в феврале без тепла харьковчанам ХТС пересчитает платежки: когда
09.02.2026, 20:15

Новости по теме:

27.05.2025
Что будет с «Харьковводоканалом» в Харькове
08.04.2025
С какой суммой долга за тепло и горячую воду ХТС могут подать в суд
07.04.2025
Сколько харьковчане задолжали за отопление и горячую воду, рассказали в ХТС
30.09.2024
Коммунальщики за средства ЮНИСЕФ отремонтировали теплотрассу в Харькове (фото)
19.07.2024
Установки, которые обеспечат теплом горожан, привезли в Харьков (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Оставшимся в феврале без тепла харьковчанам ХТС пересчитает платежки: когда», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 20:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» обещает провести перерасчет горожанам, которым услуга теплоснабжения предоставлялась не в полном объеме или с перерывами.".