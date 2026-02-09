Оставшимся в феврале без тепла харьковчанам ХТС пересчитает платежки: когда

КП «Харьковские тепловые сети» обещает провести перерасчет горожанам, которым услуга теплоснабжения предоставлялась не в полном объеме или с перерывами.

На предприятии подчеркнули, что начисления за потребленную тепловую энергию осуществляются с учетом фактического времени предоставления услуги и в соответствии с ее качеством.

«Перерасчет начислений за текущий месяц отражается в платежном документе следующего месяца, после получения и обработки фактических данных», — разъяснили в ХТС.

Напомним, 30 января Кабмин принял постановление № 118. Оно предусматривает автоматический перерасчет коммуналки за дни, в которые из-за обстрелов или аварий потребителям не предоставляли услуги по отоплению, снабжению горячей водой, централизованному водоснабжению, централизованному водоотведению, вывозу мусора. То есть теперь суммы в платежках должны уменьшаться без каких-либо заявлений. Постановление действует с 1 января.

Также напомним, в ночь на 3 февраля россияне добили ТЭЦ-5, которая отапливает значительную часть Харькова. Ее состояние мэр Игорь Терехов определил как «практически разрушенная». Также были повреждены электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». Удары по энергетике города продолжались несколько часов. В ход пошли баллистика, РСЗО, КАБы и беспилотники. Около четырех утра Терехов написал: придется сливать теплоноситель из 820 домов. В общем без отопления осталось более 105 тысяч абонентов. Глава ХОВА Олег Синегубов говорил, что оставшимся без отопления потребителям не будут отключать свет.