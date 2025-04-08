С какой суммой долга за тепло и горячую воду ХТС могут подать в суд

В течение 2023-2024 годов КП “Харьковские тепловые сети” подало в суды исков о принудительном взыскании долгов с бытовых потребителей на общую сумму около 700 миллионов гривен.

“Мы большую работу проводим исковую, что касается и юридических, и физических лиц, то есть потребителей — населения, — рассказал в интервью МГ “Объектив” финансовый директор КП «ХТС» Игорь Горишний. — В 2023 году подали в суд около 10 тысяч исковых заявлений. В 2024 году подали 7,5 тысячи исковых заявлений на должников среди населения. И это работает. Общая сумма исков где-то около 4 миллиардов, но мы эту работу проводим не первый год, а постоянно. За предыдущие два года — это около 700 миллионов”.

Финдиректор КП подчеркнул, что законодательство не запрещает судам выносить решения о принудительном взыскании долгов, накопленных во время полномасштабной войны.

“Там есть определенные ограничения, которые касаются следующего: мы не начисляем пеню, инфляционные различные доплаты”, — добавил Горишний.

В пресс-службе КП «ХТС» уточнили, что размер долга, после накопления которого предприятие обращается в суд, — не установлен. Но, как правило, к этому методу воздействия прибегают в отношении потребителей, которые должны предприятию более 30 тысяч гривен.

Как подчеркнул Горишний, на досудебном этапе всегда есть возможность заключить с предприятием договор о реструктуризации, то есть разбить сумму долга на части. Граничной суммы, которую могут реструктуризировать, — нет.

“Процедура следующая: человек приходит либо в филиал Тепловых сетей в своем районе, либо в абонентский зал Теплосбыта здесь, в управлении, либо может обратиться в колл-центр. При этом он должен оплатить 30% долга, а на остальную сумму задолженности мы составляем график реструктуризации. В зависимости от возможностей человека. И обсуждаем вопрос, на какой срок… Когда уже вынесено решение суда, мы не можем составить график реструктуризации. Так нам говорит законодательство. Это возможно только на досудебном этапе. Но в некоторых случаях мы идем навстречу потребителям”, — разъяснил финдиректор КП.