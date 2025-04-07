Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹

Около 8,6 миллиарда гривен. Таков общий долг за отопление и горячую воду жителей Харькова — бытовых потребителей. При этом, рассказали МГ «Объектив» в КП «Харьковские тепловые сети», уровень оплаты населением за услуги в 2024 году составил 87%, что лишь на 6% меньше, чем было до полномасштабной войны. На предприятии говорят, что это результат многих мероприятий, в том числе и подачи исков на должников в суды. Их общая сумма достигает 4 миллиардов гривен. За что должны платить люди, которые из-за войны выехали в другой населенный пункт или за границу? Почему выставляют счета жильцам квартир, где жить невозможно? Каким был отопительный сезон 2024/2025 и будет ли продолжаться энергодецентрализация? Обо всем этом мы спросили у финансового директора КП «ХТС» Игоря Горишнего.

— Каков общий долг харьковчан за отопление и горячую воду?

— Общая сумма задолженности бытовых потребителей за услуги по подаче тепловой энергии и горячей воды сейчас составляет около 8,6 миллиарда гривен. Мы размещаем на досках объявления для жильцов домов. К примеру, жильцы дома №5 по улице Амосова задолжали предприятию 11 миллионов 469 тысяч гривен. Жильцы дома №12 по улице Непокоренных — 9 миллионов 854 тысячи. Дом №77 по проспекту Тракторостроителей — 9 миллионов 813 тысяч. №72 по проспекту Победы — 9 миллионов 247 тысяч. То есть, довольно много жилых домов, жильцы которых имеют значительную задолженность перед Харьковскими тепловыми сетями.

— Насколько хуже харьковчане стали платить с начала полномасштабной войны?

— 2022 год был очень сложный. И многие люди, видимо, приняли для себя такое решение, что «война, мы платить не будем, война все спишет». Довольно часто такое случалось и слышали это от жильцов. Но потом, знаете, 2023 и 2024 годы доказали, что за услуги придется все-таки платить. В 2022 году оплата за услуги населением составляла около 50%, в 2023 году — около 75%. И нам удалось в 2024 году довести уровень оплаты населением до 87%. Мы предоставляем услуги населению и юридическим лицам, бюджетным организациям. Поэтому в целом по предприятию оплата за предоставленные услуги составляет 93%, а по населению — 87%. Это в прошлом году. В довоенный период этот показатель также достигал 93%. Тогда население немного больше платило, чем в 2024 году. И хочу сказать, что это, пожалуй, результат такой серьезной работы.

— Когда КП «ХТС» обращается с исками в суды? Какова общая сумма этих исков?

— Мы большую работу проводим исковую, что касается и юридических, и физических лиц, то есть потребителей — населения. В 2023 году подали в суд около 10 тысяч исковых заявлений. В 2024 году подали 7,5 тысячи исковых заявлений на должников среди населения. И это работает. Общая сумма исков где-то около 4 миллиардов, но мы эту работу проводим не первый год, а постоянно. За предыдущие два года — это около 700 миллионов.

МГ «Объектив» уточнила в пресс-службе КП «ХТС», что размер долга, после накопления которого предприятие обращается в суд, — не установлен. Но, как правило, к этому методу воздействия прибегают в отношении потребителей, которые должны предприятию более 30 тысяч гривен.

— Выносят ли сейчас суды решения о взыскании с населения долгов, накопленных в период полномасштабной войны?

— Закон не запрещает судам выносить решения и на долги, которые накопились во время войны. Там есть определенные ограничения, которые касаются следующего: мы не начисляем пеню, инфляционные различные доплаты.

— Как можно реструктуризировать долги?

— В ходе подготовки документов к подаче в суд, до начала судебного разбирательства, мы предлагаем потребителям заключить с нами договоры о реструктуризации. Процедура следующая: человек приходит либо в филиал Тепловых сетей в своем районе, либо в абонентский зал Теплосбыта здесь, в управлении, либо может обратиться в колл-центр. При этом он должен оплатить 30% долга, а на остальную сумму задолженности мы составляем график реструктуризации. В зависимости от возможностей человека. И обсуждаем вопрос, на какой срок.

— Если в отношении потребителя уже есть решение суда о принудительном взыскании долга?

— Когда уже вынесено решение суда, мы не можем составить график реструктуризации. Так нам говорит законодательство. Это возможно только на досудебном этапе. Но в некоторых случаях мы идем навстречу потребителям.

— Есть ли предельная, максимальная сумма, когда долг можно реструктуризировать?

— Предельной суммы по реструктуризации нет.

— Должны ли платить за услуги люди, которые выехали из-за войны — в другой населенный пункт или вообще за границу?

— Если человек выехал из своего дома, не платит и подтверждает, что он выехал, обратившись к предприятию, то предприятие не готовит исковое заявление на этот период времени.

— Плата за услуги в этот период не начисляется?

— Плата за жилищно-коммунальные услуги не начисляется, если человек не проживает более 30 дней. Но это не касается платы за услугу по поставке тепловой энергии. Потому что система теплоснабжения устроена таким образом, что это единая система во всем здании, поэтому отделить отдельную квартиру или отдельное помещение — технически невозможно. Поэтому закон говорит, что даже если человек не проживает, мы начисляем. То, что мы не проводим работу и не направляем иски в суд — это да, но начисления мы проводим.

— И все равно придется оплатить?

— Все равно придется оплатить.

— Как с горячей водой, при условии наличия счетчика и без него?

— За горячую воду, если человек не пользуется услугой, не платит. Но есть момент. Там, где есть прибор учета горячей воды, и человек постоянно передает показания этого прибора учета, неважно каким образом — или письмом, или обращением на предприятие, или через сайт, или у себя в личном кабинете, конечно, мы не начисляем, мы учитываем это. Там, где нет прибора учета, предприятие начисляет по норме. Но если человек выехал, он таким же образом обращается на предприятие с письмом, с просьбой провести перерасчет за определенный период времени, который он не находится по месту постоянного проживания. И это должно быть подтверждено соответствующей справкой. Это либо справка временно перемещенного лица (ВПЛ), или подтверждение от пограничной службы, копия паспорта о пересечении границы и невозвращении, или копия документа, который выдается, в разных странах выдаются разные документы относительно пребывания. Тогда мы делаем перерасчет, то есть не начисляем. Если таких обращений и документов нет, то мы перерасчет не выполняем. Мы продолжаем начислять человеку по норме.

— Должны ли платить жильцы разрушенного или поврежденного жилья? Ведь есть случаи, когда в одном доме в одних подъездах услуги предоставляются, а в других, поврежденных, нет.

— Согласно решениям городского совета, там, где жилье разрушено и услуга не предоставляется, мы там не начисляем. Но есть дома, которые пострадали частично. В одних подъездах есть, в других нет. Мы начисляем в тех подъездах, где есть подача, то есть где есть предоставление услуги — мы начисляем. В тех подъездах, где не предоставляем услугу, не начисляем по квартирному. Но есть дома поврежденные, и в некоторых квартирах проживать невозможно, но услуга там предоставляется. Предоставляется в связи с тем, что, я перед этим говорил о том, что система теплоснабжения дома устроена таким образом, что нельзя отделить отдельно взятую комнату или отдельно взятую квартиру. Поэтому мы вынуждены начислять. Даже там, где люди не проживают, не могут проживать в связи с объективными причинами. Мы знаем эту проблему. Мы пытаемся ее решать, но законодательно она пока не урегулирована. Мы обращались в Министерство регионального развития в 2023 и 2024 годах с письмами для того, чтобы они на законодательном уровне урегулировали такие вопросы, что делать с такой категорией потребителей.

— Что-то вам ответили?

— Министерством создана рабочая группа, которая рассматривает этот вопрос и, возможно, ряд других вопросов. Но пока, в течение двух лет, решение не принято.

— Какие юридические лица имеют наибольшие долги перед КП «ХТС»?

— Должники-юридические лица все охвачены судебными исками. Мы уже с ними в суд сходили, они признали свои долги и сейчас с ними работаем для того, чтобы они эти долги отдавали. Есть разные предприятия, есть крупные промышленные предприятия, которые задолжали нам за тепло.

— А коммунальные предприятия?

— Мы решаем вопрос с коммунальными предприятиями. Здесь у нас проблем нет. Разные есть методы для решения этого вопроса. Водоканал не является должником по теплу. У нас нет коммунальных предприятий, которые являются должниками по теплу.

— Какие долги имеют сами Теплосети за электричество, воду, газ?

— Тарифы, которые действуют на сегодня для населения, — неизменны, начиная с 24.02.2022 года. Это все было закреплено на законодательном уровне, что запрещено изменение тарифов. Поэтому скажу о том, что тарифы, которые мы сегодня используем для предоставления услуги подачи тепловой энергии населению — это 1539 гривен за одну гигакалорию. Они не покрывают экономически затраты предприятия. Реальные тарифы, в связи с ценами на энергоносители, потому что в структуре тарифа около 65% — это газ, электроэнергия и вода, то где-то 80% тарифа — это энергоносители.

— Ну, они же никогда не покрывали затраты…

— Никогда не покрывали, но в свое время государство возвращало разницу в тарифах предприятиям. Начиная с 2022 года, предприятие не получает от государства разницу в тарифах. На сегодня она составляет 13,5 миллиарда. Поэтому, конечно, у нас есть задолженность за потребленный природный газ. Если бы нам отдали разницу в тарифах, мы погасили бы задолженность. Хочу сказать о другом, что мы платим текущие платежи за энергоносители в полном объеме. У нас нет задолженности по энергоносителям, которые мы потребляем, текущей. Ни перед облэнерго, ни перед НАКом, ни перед горгазом.

— Какова обоснованная стоимость услуг ваших? К примеру.

— Для населения — это около 2,5 тысячи гривен по разным категориям, а мы применяем 1,5 тысячи.

— Есть ли критическая отметка, при достижении которой КП «ХТС» не сможет работать?

— Предприятие работало, работает и будет работать. Несмотря на то, что война, несмотря на то, что есть неуплаты и различные другие проблемы, предприятие готово предоставлять услуги в полном объеме.

— На многих предприятиях есть проблема с нехваткой работников, в частности мужчин из-за мобилизации. Какой процент у вас забронирован?

— Наше предприятие укомплектовано работниками, поэтому больших проблем у нас нет. Мы являемся предприятием критической инфраструктуры, это подтверждено всеми документами и министерством. И, да, у нас работники забронированы. В течение трех последних лет разные были моменты. Когда бронировали всех, потом не бронировали никого, потом мы долго решали вопрос о предоставлении статуса предприятия критической инфраструктуры. Ну, это все уже в прошлом. На сегодня ситуация более-менее стабильная.

— Куда обращаться, если предприятие допустило ошибку в начислениях?

— Это работа. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Есть, конечно, у нас ошибки некоторые. Мы стараемся их устранять. Но если у человека есть какой-то вопрос по этому поводу, я уже говорил о том, что он может обратиться в абонентский зал по месту проживания, в соответствующий район. У нас в каждом районе есть филиалы и в каждом филиале есть абонентские залы для приема граждан. Кроме того, работает абонентский зал в управлении, здесь. Работает колл-центр. Можно через колл-центр, можно через 1562, можно по заявлению. То есть, есть разные способы обращения и решения этого вопроса.

— Можете ли вы уже подвести предварительные итоги отопительного сезона 2024/2025?

— Я хочу предварительно подвести итоги, что мы довольно успешно прошли отопительный период 2024-2025 годов, несмотря на то, что были повреждены и наши объекты, и не только наши объекты. Были критические ситуации, но нам удалось, скажем так, удержать ситуацию и предоставлять услугу на должном уровне. На должном или не должном уровне, конечно, это не нам оценивать, но мы на нормативном уровне предоставляли услуги населению и не только населению.

— Удалось ли выполнить все поставленные планы по энергодецентрализации?

— Дело в том, что с каждым днем жизнь меняется, в принципе меняется, меняется оборудование, оно становится все лучше. Поэтому это процесс, который невозможно закончить. Он будет всегда. Но мы очень много сделали для того, чтобы перейти на децентрализацию и сократить потребление энергоносителей. Город же очень большой. Более миллиона человек, которые на сегодня проживают. Система была магистральная. Сейчас переходим на децентрализацию, поэтому этот процесс продолжается. Мы устанавливаем блочно-модульные котельные и когенерационные установки для того, чтобы уменьшить нагрузку и удешевить услугу. По системе USAID много получили оборудование. Для энергодецентрализации, в том числе.

— Какие планы на весну и лето?

— Мы еще не закончили этот отопительный сезон, но у нас уже принят приказ о подготовке к новому отопительному периоду. Поэтому мы все время летнего периода будем готовиться к новому отопительному сезону и будем проводить работы и мероприятия по децентрализации.