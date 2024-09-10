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Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ

Политика 21:51   10.09.2024
Елена Нагорная
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Харьков получает небольшие котельные мощностью 1 МВт, чтобы обеспечить децентрализацию энергообеспечения города, сказал на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Еще один большой блок нашей энергетической устойчивости — это децентрализованная генерация и децентрализованная тепловая генерация. Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там ТЭЦ, все, которые были вокруг Харькова, которые питали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, 1 МВт котельные, которые устанавливаются местными властями. Лично был на таких объектах совместно с председателем областной военной администрации, с мэром Харькова. Смотрели, как они готовятся. Аналогичный подход в других городах тоже применяется», — сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что в Фонде поддержки энергетики Украины накопили 560 миллионов евро, международные партнеры профинансировали закупку оборудования распределенной генерации общей мощностью 170 МВт.

Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. 11 июня в Берлине городской голова принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия. В июне правительство выделило Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову. Еще 1,9 миллиарда гривен Шмыгаль пообещал Харькову в июле.

17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что общая потребность Харькова — 95 когенерационных установок: 85 необходимы для тепловых сетей, еще 10 — для «Харьковводоканала». 21 когенерационную установку от международных организаций уже установили на объектах КП «Харьковские тепловые сети».

В начале августа Терехов сообщал, что были смонтированы 53 из 141 необходимой единицы оборудования. Все количество планируют установить не до начала отопительного сезона, а до конца текущего года. При этом мэр подчеркнул: это не значит, что тепло в дома подадут позже. Система альтернативного производства энергии, которую создают в Харькове, — не временное решение, она останется «навсегда», сказал Терехов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 21:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков получает небольшие котельные мощностью 1 МВт, чтобы обеспечить децентрализацию энергообеспечения города, сказал на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.".