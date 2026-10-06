7 октября на пол дня перекроют для транспорта одну из улиц в Харькове

7 октября с 9:00 до 13:00 движение транспорта будет запрещено на ул. Плиточной, на участке пер. Ивана Каркача до пер. Плиточного, сообщает Харьковский горсовет.

Дорогу перекроют для транспорта из-за санитарной обрезки крон деревьев, пояснили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет близлежащими ул. Электровозной, ул. Шариковой, ул. Мира, пер. Ивана Каркача, проездом Плиточным и др.

В это время не будут ходить троллейбусы и автобусы по ул. Плиточной, на участке от ул. Мира до ул. Роганской.

Общественный транспорт будет курсировать следующим образом:

троллейбус №7: разворотный круг «Восточный» – ул. Шарикова – ул. Плиточная – ул. Роганская – пр. Героев Харькова и далее по маршруту;

автобус №252: автостанция «Индустриальная» – пр. Героев Харькова – ул. Роганская – ул. Плиточная – ул. Луи Пастера – бул. Ивана Каркача (спорткомплекс).

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