До завтрашнего вечера в Харькове перекроют проезд в районе Клочковской

О том, что в Харькове ограничат движение на участке улицы Клочковской, сообщили в пресс-службе горсовета.

Так до 17:00 23 октября будет запрещено движение транспорта на трамвайном переезде на перекрестке улицы Клочковской и улицы Близнюковской, уточнили в пресс-службе мэрии. И объяснили, что это связано с проведением некоторых работ на трамвайных путях.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ по обустройству на переезде верхнего покрытия трамвайных путей», – передают в мэрии.

Объезжать закрытый участок водителям предлагают через перекресток улица Клочковская — улица Семикинская и другие.