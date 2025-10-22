До завтрашнього вечора в Харкові перекриють проїзд у районі Клочківської
Фото: ХМР
Про те, що у Харкові обмежать рух на ділянці вулиці Клочківської, повідомили у пресслужбі міськради.
Так, до 17:00 23 жовтня буде заборонений рух транспорту на трамвайному переїзді на перехресті вулиці Клочківської та вулиці Близнюківської, уточнили в пресслужбі мерії. І пояснили, що це пов’язано із проведенням деяких робіт на трамвайних коліях.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з облаштування на переїзді верхнього покриття трамвайних колій”, – передають у мерії.
Об’їжджати закриту ділянку водіям пропонують через перехрестя вулиця Клочківська – вулиця Семикінська та інші.
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: движение запрещено, транспорт, Харків;
