До завтрашнього вечора в Харкові перекриють проїзд у районі Клочківської

Транспорт 10:31   22.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
До завтрашнього вечора в Харкові перекриють проїзд у районі Клочківської Фото: ХМР

Про те, що у Харкові обмежать рух на ділянці вулиці Клочківської, повідомили у пресслужбі міськради. 

Так, до 17:00 23 жовтня буде заборонений рух транспорту на трамвайному переїзді на перехресті вулиці Клочківської та вулиці Близнюківської, уточнили в пресслужбі мерії. І пояснили, що це пов’язано із проведенням деяких робіт на трамвайних коліях.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з облаштування на переїзді верхнього покриття трамвайних колій”, – передають у мерії.

Об’їжджати закриту ділянку водіям пропонують через перехрестя вулиця Клочківська – вулиця Семикінська та інші.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
