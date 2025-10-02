Live
У Харкові з 3 жовтня на чотири дні закривають рух на вулиці в центрі

Оксана Горун
У Харкові з 3 жовтня на чотири дні закривають рух на вулиці в центрі

З 8:00 3 жовтня до 20:00 6 жовтня буде заборонений рух транспорту на Німецькому в’їзді – від вул. Алчевських до вул. Григорія Сковороди.

Про перекриття попередили в мерії Харкова.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення КП “Харківські теплові мережі” ремонту магістральних трубопроводів”, – уточнили в міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна по сусідніх вулицях: Алчевських, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди тощо.

Читайте також: Не зійшлися в поглядах на правила паркування: напад біля кафе в Харкові

Нагадаємо, з 1 жовтня в Харкові відновили трамвайний маршрут, який не працював із початку повномасштабного вторгнення. Тепер трамвай №23 доїжджає із Салтівки до ХТЗ проспектом Тракторобудівників.

Автор: Оксана Горун
