Live

Яскраву клумбу створюють біля пам’ятника Шевченку в Харкові: що висаджують 📷

Суспільство 13:44   05.05.2026
Вікторія Яковенко
Яскраву клумбу створюють біля пам’ятника Шевченку в Харкові: що висаджують 📷 Фото: Центральний парк Харкова

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку розпочали створення клумби, повідомили у Центральному парку. Обіцяють зробити витончений орнамент.

«Майстри поєднують яскраві квіти та рослини з декоративним листям, щоб досягти максимальної виразності малюнка», – зазначили у пресслужбі парку.

Кажуть: для втілення цього задуму знадобиться близько 12 тисяч саджанців п’яти різних видів. До кінця тижня комунальники планують облаштувати ще три квіткові композиції поруч із пам’ятником Кобзарю.

клумба возле памятника Шевченко
Фото: Центральний парк Харкова
клумба возле памятника Шевченко
Фото: Центральний парк Харкова
клумба возле памятника Шевченко
Фото: Центральний парк Харкова
клумба возле памятника Шевченко
Фото: Центральний парк Харкова

Нагадаємо, раніше про крадіжки з міських клумб повідомляли у Харківській міськраді. За їхніми даними, лише у квітні працівники СКП «Харківзеленбуд» зафіксували нестачу рослин в Олександрівському сквері, на майдані Конституції, проспекті Незалежності та вулиці Полтавський Шлях. З клумб зникли 23 гірські сосни, понад 100 квітів віоли та майже 200 тюльпанів.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У юних харків’ян вилучили психотропів на близько 120 тис. грн – прокуратура
У юних харків’ян вилучили психотропів на близько 120 тис. грн – прокуратура
05.05.2026, 14:14
Яскраву клумбу створюють біля пам’ятника Шевченку в Харкові: що висаджують 📷
Яскраву клумбу створюють біля пам’ятника Шевченку в Харкові: що висаджують 📷
05.05.2026, 13:44
У Харкові лунають вибухи: БпЛА атакували два райони (доповнено)
У Харкові лунають вибухи: БпЛА атакували два райони (доповнено)
05.05.2026, 12:54
Новини Харкова — головне 5 травня: ранкові «прильоти», знову вибухи
Новини Харкова — головне 5 травня: ранкові «прильоти», знову вибухи
05.05.2026, 14:18
Атака БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові: є постраждалі (фото)
Атака БпЛА на залізничну інфраструктуру в Харкові: є постраждалі (фото)
05.05.2026, 12:12
Газу не буде у двох районах Харкова у середу: адреси
Газу не буде у двох районах Харкова у середу: адреси
05.05.2026, 13:19

Новини за темою:

20.04.2026
Зникли сосни, віоли й тюльпани: про крадіжки з клумб заявили у Харкові
09.04.2026
У Харкові – все більше квітів: де висадили тисячі віол (фото)
02.04.2026
Тисячі віол у центрі Харкова і новий квітник біля канатної дороги (фото)
31.03.2026
Клумба біля пам’ятника Шевченку в Харкові розквітає (фото)
11.09.2025
З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Яскраву клумбу створюють біля пам’ятника Шевченку в Харкові: що висаджують 📷», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 13:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля пам’ятника Тарасу Шевченку розпочали створення клумби, повідомили у Центральному парку. Обіцяють зробити витончений орнамент.".