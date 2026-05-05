Яскраву клумбу створюють біля пам’ятника Шевченку в Харкові: що висаджують 📷
Біля пам’ятника Тарасу Шевченку розпочали створення клумби, повідомили у Центральному парку. Обіцяють зробити витончений орнамент.
«Майстри поєднують яскраві квіти та рослини з декоративним листям, щоб досягти максимальної виразності малюнка», – зазначили у пресслужбі парку.
Кажуть: для втілення цього задуму знадобиться близько 12 тисяч саджанців п’яти різних видів. До кінця тижня комунальники планують облаштувати ще три квіткові композиції поруч із пам’ятником Кобзарю.
Нагадаємо, раніше про крадіжки з міських клумб повідомляли у Харківській міськраді. За їхніми даними, лише у квітні працівники СКП «Харківзеленбуд» зафіксували нестачу рослин в Олександрівському сквері, на майдані Конституції, проспекті Незалежності та вулиці Полтавський Шлях. З клумб зникли 23 гірські сосни, понад 100 квітів віоли та майже 200 тюльпанів.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: клумба, новини Харкова, памятник Шевченко;
Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 13:44;