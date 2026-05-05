Яркую клумбу создают возле памятника Шевченко в Харькове: что высаживают 📷
Возле памятника Тарасу Шевченко приступили к созданию клумбы, сообщили в Центральном парке. Обещают сделать изящный орнамент.
«Мастера сочетают яркие цветы и растения с декоративными листьями, чтобы добиться максимальной выразительности рисунка», — отметили в пресс-службе парка.
Говорят: для реализации этого замысла понадобится около 12 тысяч саженцев пяти разных видов. До конца недели коммунальщики планируют обустроить еще три цветочных композиции рядом с памятником Кобзарю.
Напомним, ранее о воровстве из городских клумб сообщали в Харьковском горсовете. По их данным, только в апреле работники СКП «Харьковзеленстрой» зафиксировали нехватку растений в Александровском сквере, на площади Конституции, на проспекте Независимости и улице Полтавский Шлях. Из клумб исчезли 23 горные сосны, более 100 цветов виолы и около 200 тюльпанов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумба, новости Харькова, памятник Шевченко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Яркую клумбу создают возле памятника Шевченко в Харькове: что высаживают 📷», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 13:44;