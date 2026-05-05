Яркую клумбу создают возле памятника Шевченко в Харькове: что высаживают 📷

Возле памятника Тарасу Шевченко приступили к созданию клумбы, сообщили в Центральном парке. Обещают сделать изящный орнамент.

«Мастера сочетают яркие цветы и растения с декоративными листьями, чтобы добиться максимальной выразительности рисунка», — отметили в пресс-службе парка.

Говорят: для реализации этого замысла понадобится около 12 тысяч саженцев пяти разных видов. До конца недели коммунальщики планируют обустроить еще три цветочных композиции рядом с памятником Кобзарю.

Напомним, ранее о воровстве из городских клумб сообщали в Харьковском горсовете. По их данным, только в апреле работники СКП «Харьковзеленстрой» зафиксировали нехватку растений в Александровском сквере, на площади Конституции, на проспекте Независимости и улице Полтавский Шлях. Из клумб исчезли 23 горные сосны, более 100 цветов виолы и около 200 тюльпанов.