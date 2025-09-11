С клумбы в Харькове нагло украли цветы: женщин «спалили» (видео)

О краже цветов с клумбы на проспекте Любови Малой сообщила глава администрации Новобаварского района Татьяна Цибульник.

«После нахального поступка этих двух дам коммунальщики Новобаварского района откровенно задаются вопросом: почему и зачем? Публичная кража цветов из клумбы в исполнении двух пожилых женщин огорчает и одновременно возмущает. К сожалению, нагло была осквернена работа работников КП «Благоустройство» нашего района. Жаль, что люди, которым не хватает воспитания и уважения к труду других», — написала Цибульник в Facebook.

Видео: Татьяна Цибульник

Напомним, в мае работники СКП «Харьковзеленстрой» жаловались на вандалов, которые разрисовывают детские площадки или ломают качели. Коммунальщики отмечали: ежедневно отмывают надписи, заделывают трещины, прикручивают оторванные детали.

Читайте также: 11 сентября в центре Харькова перекроют улицу для транспорта