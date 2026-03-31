Клумба возле памятника Шевченко в Харькове расцветает (фото)

Первую в этом году клумбу возле памятника Тарасу Шевченко начали высаживать в Харькове.

Обустройством клумбы занимаются сотрудники Центрального парка, пишут в пресс-службе мэрии.

Сотрудники планируют высадить тут 12 тысяч саженцев желтой и синей виолы.

Следующими коммунальщики обустроят клумбы возле ХНАТОБа и Зеркальной струи, добавили в горсовете.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что Харьковский зоопарк меняет часы работы. С 1 апреля он будет работать по новому расписанию. Это, уточнили в сообщении, связано с переходом на летнее время. Согласно новому графику, гулять по зоосаду теперь можно будет на час дольше. Вход с 9:00 до 17:00, выход — до 18:00.

