Клумба возле памятника Шевченко в Харькове расцветает (фото)
Фото: ХГС
Первую в этом году клумбу возле памятника Тарасу Шевченко начали высаживать в Харькове.
Обустройством клумбы занимаются сотрудники Центрального парка, пишут в пресс-службе мэрии.
Сотрудники планируют высадить тут 12 тысяч саженцев желтой и синей виолы.
Следующими коммунальщики обустроят клумбы возле ХНАТОБа и Зеркальной струи, добавили в горсовете.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что Харьковский зоопарк меняет часы работы. С 1 апреля он будет работать по новому расписанию. Это, уточнили в сообщении, связано с переходом на летнее время. Согласно новому графику, гулять по зоосаду теперь можно будет на час дольше. Вход с 9:00 до 17:00, выход — до 18:00.
- • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 11:45;