Клумба біля пам’ятника Шевченку в Харкові розквітає (фото)

Репортаж 11:45   31.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Першу цього року клумбу біля пам’ятника Тарасу Шевченку почали висаджувати в Харкові. 

Облаштуванням клумби займаються співробітники Центрального парку, пишуть у пресслужбі мерії.

Співробітники планують висадити тут 12 тисяч саджанців жовтої та синьої віоли.

Наступними комунальники облаштують клумби біля ХНАТОБу та Дзеркального струменя, додали у міськраді.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що Харківський зоопарк змінює години роботи. З 1 квітня він працюватиме за новим розкладом. Це, уточнили у повідомленні, пов’язане із переходом на літній час. Згідно з новим графіком, гуляти по зоосаду тепер можна буде на годину довше. Вхід з 9:00 до 17:00, вихід – до 18:00.

  Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 11:45;

