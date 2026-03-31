Клумба біля пам’ятника Шевченку в Харкові розквітає (фото)

Першу цього року клумбу біля пам’ятника Тарасу Шевченку почали висаджувати в Харкові.

Облаштуванням клумби займаються співробітники Центрального парку, пишуть у пресслужбі мерії.

Співробітники планують висадити тут 12 тисяч саджанців жовтої та синьої віоли.

Наступними комунальники облаштують клумби біля ХНАТОБу та Дзеркального струменя, додали у міськраді.

