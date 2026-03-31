Які ціни на курячі яйця в Харкові перед Великоднем

Суспільство 11:13   31.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі мерії констатували: порівняно з таким же періодом у 2025 році курячі яйця стали дорожчими на 18%.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку, в супермаркетах Харкова ціни на яйця в упаковці коливаються від 75 до 110 грн/10 шт. Яйця без упаковки коштують від 67 до 80 грн/10 шт. На ринках міста вартість яєць становить від 60 до 90 грн/10 шт“, – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” також передавала, що ціни на інгредієнти для пасок у Харкові за рік зросли. Про це повідомили у пресслужбі мерії. Як виявилося, дешевше за рік став лише цукор, решта товарів подорожчала. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на продукти зросли на 3-7%. Подешевшав на 17% лише цукор.

Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти

Популярно
Які ціни на курячі яйця в Харкові перед Великоднем
Які ціни на курячі яйця в Харкові перед Великоднем
31.03.2026, 11:13
Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти
Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти
31.03.2026, 09:35
Стало відомо, чому на Харківщині затримується потяг
Стало відомо, чому на Харківщині затримується потяг
31.03.2026, 10:04
Псевдомінування Харкова та області: за добу копи перевірили 401 об’єкт
Псевдомінування Харкова та області: за добу копи перевірили 401 об’єкт
31.03.2026, 10:43
Новини Харкова — головне 31 березня: бої, обстріли Золочівщини
Новини Харкова — головне 31 березня: бої, обстріли Золочівщини
31.03.2026, 10:32
Сьогодні 31 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 березня 2026: яке свято та день в історії
31.03.2026, 06:00

Новини за темою:

31.03.2026
Псевдомінування Харкова та області: за добу копи перевірили 401 об’єкт
31.03.2026
Харківський зоопарк змінює години роботи: коли можна буде гуляти
31.03.2026
Новини Харкова — головне 31 березня: бої, обстріли Золочівщини
30.03.2026
Трамваї в деяких районах Харкова змінять маршрути або не ходитимуть 31 березня
30.03.2026
45 мільйонів євро – на теплопостачання й енергетичний острів у Харкові


Якщо вам цікава новина: «Які ціни на курячі яйця в Харкові перед Великоднем», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 11:13;

