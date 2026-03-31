Які ціни на курячі яйця в Харкові перед Великоднем

У пресслужбі мерії констатували: порівняно з таким же періодом у 2025 році курячі яйця стали дорожчими на 18%.

“Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку, в супермаркетах Харкова ціни на яйця в упаковці коливаються від 75 до 110 грн/10 шт. Яйця без упаковки коштують від 67 до 80 грн/10 шт. На ринках міста вартість яєць становить від 60 до 90 грн/10 шт“, – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” також передавала, що ціни на інгредієнти для пасок у Харкові за рік зросли. Про це повідомили у пресслужбі мерії. Як виявилося, дешевше за рік став лише цукор, решта товарів подорожчала. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на продукти зросли на 3-7%. Подешевшав на 17% лише цукор.