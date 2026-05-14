Ремонт дороги на Театральній площі: комунальники вже на фінальному етапі
У пресслужбі мерії проінформували про темпи ремонту проїзної частини на Театральній площі.
За даними мерії, комунальники вже на фінішній прямій.
“Зараз вони виконують фінальний етап робіт – асфальтують ділянку. Загальна площа відремонтованого покриття складає 2 тисячы квадратних метрыв. Крім того, комунальники усунули пошкодження тротуару”, – зазначили у мерії.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що зараз на місцях ранкових «прильотів» у Харкові. У пресслужбі мерії розповіли, що на місцях ранкових обстрілів Харкова вже працюють комунальники, зокрема – співробітники КП «Жилкомсервіс». Фахівці обстежують пошкоджені будинки та консультують мешканців щодо подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення», зазначили у повідомленні.
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 11:49;