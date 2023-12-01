У харківському притулку для тварин показали, як підготувалися до зими (фото)
Фото: КП «Центр поводження з тваринами»
У КП «Центр поводження з тваринами» підготувалися до зими та провели низку ремонтних робіт.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, минулого тижня працівники притулку полагодили дахи та перекриття в Будиночку котів та собачих вольєрах, а також провели повну реконструкцію дверних решіток 15-ти вольєрів.
Також після ремонту каналізації на території КП поклали новий асфальт.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: асфальт, вольеры, животні, зима, крыша, приют, ремонт, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 11:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» підготувалися до зими та провели низку ремонтних робіт.".