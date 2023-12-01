У харківському притулку для тварин показали, як підготувалися до зими (фото)

У КП «Центр поводження з тваринами» підготувалися до зими та провели низку ремонтних робіт.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, минулого тижня працівники притулку полагодили дахи та перекриття в Будиночку котів та собачих вольєрах, а також провели повну реконструкцію дверних решіток 15-ти вольєрів.

Також після ремонту каналізації на території КП поклали новий асфальт.

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