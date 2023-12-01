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У харківському притулку для тварин показали, як підготувалися до зими (фото)

Суспільство 11:32   01.12.2023
Вікторія Яковенко
У харківському притулку для тварин показали, як підготувалися до зими (фото) Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

У КП «Центр поводження з тваринами» підготувалися до зими та провели низку ремонтних робіт.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, минулого тижня працівники притулку полагодили дахи та перекриття в Будиночку котів та собачих вольєрах, а також провели повну реконструкцію дверних решіток 15-ти вольєрів.

Також після ремонту каналізації на території КП поклали новий асфальт.

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Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 11:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» підготувалися до зими та провели низку ремонтних робіт.".