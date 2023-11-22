У Харкові просять містян приносити килими для утеплення вольєрів для тварин
КП «Центр поводження з тваринами» звернувся до харків’ян і попросив приносити старі килими для утеплення вольєрів, де мешкають коти та собаки.
До притулку їх можна привозити щодня, з 9:00 до 16:00, за адресою: пр. Гагаріна, 358. Питання – за тел.: (0-800) 504-313 або (067) 920-79-04.
Крім килимів, для утеплення вольєрів приймають старі ковдри, теплий одяг, рушники, простирадла, покривала та пледи.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вольер, ковры, кот, КП «Центр обращения с животными», одеяла, собака, утепление, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 16:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Центр поводження з тваринами» звернувся до харків’ян і попросив приносити старі килими для утеплення вольєрів, де мешкають коти та собаки.".