У Харкові просять містян приносити килими для утеплення вольєрів для тварин

КП «Центр поводження з тваринами» звернувся до харків’ян і попросив приносити старі килими для утеплення вольєрів, де мешкають коти та собаки.

До притулку їх можна привозити щодня, з 9:00 до 16:00, за адресою: пр. Гагаріна, 358. Питання – за тел.: (0-800) 504-313 або (067) 920-79-04.

Крім килимів, для утеплення вольєрів приймають старі ковдри, теплий одяг, рушники, простирадла, покривала та пледи.