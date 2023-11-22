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У Харкові просять містян приносити килими для утеплення вольєрів для тварин

Суспільство 16:54   22.11.2023
Оксана Якушко
У Харкові просять містян приносити килими для утеплення вольєрів для тварин

КП «Центр поводження з тваринами» звернувся до харків’ян і попросив приносити старі килими для утеплення вольєрів, де мешкають коти та собаки.

До притулку їх можна привозити щодня, з 9:00 до 16:00, за адресою: пр. Гагаріна, 358. Питання – за тел.: (0-800) 504-313 або (067) 920-79-04.

Крім килимів, для утеплення вольєрів приймають старі ковдри, теплий одяг, рушники, простирадла, покривала та пледи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 16:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Центр поводження з тваринами» звернувся до харків’ян і попросив приносити старі килими для утеплення вольєрів, де мешкають коти та собаки.".