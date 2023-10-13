У Харкові безпритульні собаки стали моделями (фото)
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”
Харківські собаки-безхатьки стали моделями для магазину одягу тварин.
Акція пройшла в межах соціального проєкту «Безпородні собаки такі ж красиві та круті, як і породисті», – повідомляє КП «Центр поводження з тваринами».
У міському притулку зазначили, що цей проєкт показує, якими чарівними можуть бути безпородні собаки і наскільки важливо приділяти увагу проблемі бездомних тварин.
«Під час фотосесій собаки-безхатьки показали свою неповторну красу та стиль, одягаючись в модні наряди від магазину. Важливо пам’ятати, що всі собаки заслуговують на любов, догляд і увагу, незалежно від їх походження чи родоводу», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 13:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські собаки-безхатьки стали моделями для магазину одягу тварин.".