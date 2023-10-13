У Харкові безпритульні собаки стали моделями (фото)

Харківські собаки-безхатьки стали моделями для магазину одягу тварин.

Акція пройшла в межах соціального проєкту «Безпородні собаки такі ж красиві та круті, як і породисті», – повідомляє КП «Центр поводження з тваринами».

У міському притулку зазначили, що цей проєкт показує, якими чарівними можуть бути безпородні собаки і наскільки важливо приділяти увагу проблемі бездомних тварин.

«Під час фотосесій собаки-безхатьки показали свою неповторну красу та стиль, одягаючись в модні наряди від магазину. Важливо пам’ятати, що всі собаки заслуговують на любов, догляд і увагу, незалежно від їх походження чи родоводу», – йдеться у повідомленні.