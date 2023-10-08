У центрі Харкова собак нагородили медалями за заслуги на блокпостах (фото)

Трьох службових собак із мобільної кінологічної групи 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії нагородили медалями “За віддану службу”. Урочистості відбулися на харківському майдані Свободи.

Службовий пес Ірбіс нагороджений медаллю 1-го ступеня, а собаки Аморек, Ерік та Дельта – 3-го ступеня. Собака Дельта перебувала на бойовому чергуванні, тож не змогла взяти участь у нагородженні, медаль їй буде вручена окремо, повідомляється на порталі МВС.

«Ми напарники, справжні побратими, тому службу нам нести разом легко та цікаво. Поодинці ми окремі бойові одиниці, а разом ми – потужна команда, кінологічна пара, що довела свою ефективність та показує високі результати», – зазначає кінолог Дмитро про свого собаку Ірбіса.

У період з 27 лютого по 30 вересня 2023 року на блокпостах Харкова та області кінологи 5-ї Слобожанської бригади спільно зі своїми вихованцями виявили 65 гранат, понад 10 тисяч патронів різних калібрів, понад 50 одиниць вибухонебезпечних предметів, два гранатомети, три автомати та кулемет.



Фото: НГУ